Московский клуб Arma может закрыться весной

В декабре 2023 г. в Mutabor прошла вечеринка телеведущей и блогера Анастасии Ивлеевой с дресс-кодом almost naked («почти голый»). В ней приняли участие журналистка Ксения Собчак, певцы Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Дима Билан, рэпер Джиган и др. Мероприятие вызвало недовольство общественников и ряда политиков, поскольку оно было организовано в период боевых действий.