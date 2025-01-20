Московский клуб Arma может закрыться весной

Московский клуб Arma может закрыться веснойНа площадке заведения прошла скандальная «почти голая» вечеринка Ивлеевой
Создатели клуба Arma (бывший Mutabor) в Москве планируют закрыть заведение в апреле 2025 г. Об этом пишет издание «Большой город» со ссылкой на источники, близкие к представителям заведения.
Руководство и пресс-служба Arma отказались от комментариев. По сообщению издания «Афиша Daily», клуб сделает официальное заявление по этой теме в ближайшие дни.
Согласно информации на сайте и в Telegram-канале, клуб продолжает проведение мероприятий. При этом абонементы на мероприятия 2025 г. действуют с января по апрель.
В декабре 2023 г. в Mutabor прошла вечеринка телеведущей и блогера Анастасии Ивлеевой с дресс-кодом almost naked («почти голый»). В ней приняли участие журналистка Ксения Собчак, певцы Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Дима Билан, рэпер Джиган и др. Мероприятие вызвало недовольство общественников и ряда политиков, поскольку оно было организовано в период боевых действий.
После проведения вечеринки Лефортовский суд Москвы в январе 2024 г. приостановил работу Mutabor на 90 дней в связи с нарушением санитарно-эпидемиологических требований. В марте того же года клуб был переименован в Arma.