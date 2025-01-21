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Путин поздравил Харатьяна с юбилеем

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Президент России Владимир Путин поздравил актера Дмитрия Харатьяна с 65-летием, следует из телеграммы президента.

В поздравлении Путин подчеркнул, что Харатьян реализовал себя во многих направлениях – в кинематографе и на театральной сцене, он известен как эстрадный исполнитель и телеведущий.

Глава страны пожелал актеру крепкого здоровья, успехов, неиссякаемой энергии и вдохновения.

Сегодня народному артисту России Дмитрию Харатьяну исполнилось 65 лет. Он родился в городе Алмалык Ташкентской области Узбекской ССР. В 1963 г. семья переехала в Липецк, а потом – в Красногорск Московской области. По окончании школы он поступил в Высшее театральное училище им. М.С. Щепкина.

Популярность пришла к актеру после дебюта в фильме режиссера Владимира Меньшова «Розыгрыш». В 1996 г. он впервые сыграл в театре, в спектакле Михаила Горева «Люди и мыши» по повести Джона Стейнбека «О мышах и людях». За свою карьеру актер в общей сложности исполнил более 100 ролей.

В 2000-х Харатьян дебютировал как телеведущий. Он вел программу «Страна Фестивалия» на каналах «Прометей АСТ» и «Культура».

В 2007 г. Харатьян получил звание народного артиста России. В 2021 году награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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