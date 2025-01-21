Путин поздравил Харатьяна с юбилеем
Президент России Владимир Путин поздравил актера Дмитрия Харатьяна с 65-летием, следует из телеграммы президента.
В поздравлении Путин подчеркнул, что Харатьян реализовал себя во многих направлениях – в кинематографе и на театральной сцене, он известен как эстрадный исполнитель и телеведущий.
Глава страны пожелал актеру крепкого здоровья, успехов, неиссякаемой энергии и вдохновения.
Сегодня народному артисту России Дмитрию Харатьяну исполнилось 65 лет. Он родился в городе Алмалык Ташкентской области Узбекской ССР. В 1963 г. семья переехала в Липецк, а потом – в Красногорск Московской области. По окончании школы он поступил в Высшее театральное училище им. М.С. Щепкина.
Популярность пришла к актеру после дебюта в фильме режиссера Владимира Меньшова «Розыгрыш». В 1996 г. он впервые сыграл в театре, в спектакле Михаила Горева «Люди и мыши» по повести Джона Стейнбека «О мышах и людях». За свою карьеру актер в общей сложности исполнил более 100 ролей.
В 2000-х Харатьян дебютировал как телеведущий. Он вел программу «Страна Фестивалия» на каналах «Прометей АСТ» и «Культура».
В 2007 г. Харатьян получил звание народного артиста России. В 2021 году награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.