Путин поздравил Харатьяна с юбилеем

Популярность пришла к актеру после дебюта в фильме режиссера Владимира Меньшова «Розыгрыш». В 1996 г. он впервые сыграл в театре, в спектакле Михаила Горева «Люди и мыши» по повести Джона Стейнбека «О мышах и людях». За свою карьеру актер в общей сложности исполнил более 100 ролей.