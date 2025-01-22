На Тайване вышли из строя два подводных кабеля к архипелагу Мацзу
Подводные кабели к прибрежному району Лиенчианг (Мацзу), расположенному у побережья Китая, были отключены. Об этом пишет издание Taipei Times со ссылкой на министерство цифровых технологий Тайваня. Компания Chunghwa Telecom заявила об активации резервной связи.
Из двух кабелей, соединяющих Мацзу с главным островом, один был полностью отключен, а другой – серьезно поврежден, сообщили два источника, знакомые с ситуацией.
Компания Chunghwa Telecom сообщила, что 15 января был поврежден кабель №3, соединяющий район Тамсуй в Новом Тайбэе на Тайване и остров Дунъинь. Рано утром 22 января был поврежден кабель №2, соединяющий район Гуаньинь в Таоюане и остров Наньган, сообщил оператор связи.
«Интернет-трафик был перенаправлен на передачу данных по микроволновому каналу», – говорится в сообщении, в котором также добавляется, что для устранения неполадок были направлены технические специалисты.