Медики и МВД будут делиться данными о месте жительства лиц с психрасстройствами

Медики и МВД будут делиться данными о месте жительства лиц с психрасстройствамиПолиция также будет разыскивать уклоняющихся от принудительного лечения
Больницы и полиция будут обмениваться друг с другом данными о смене места жительства людей, страдающих тяжелыми психическими расстройствами. Речь идет о лицах, которые находятся под диспансерным наблюдением и могут представлять опасность для общества. Об этом говорится в проекте приказа Минздрава, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов.
Порядок взаимодействия медорганизаций и органов внутренних дел, описанный в проекте, предполагает информирование медиками территориальных органов МВД еще в ряде случаев. Если диспансерное наблюдение за человеком в текущем году продлевается, медорганизация должна уведомить об этом до 20 января того же года.
Если страдающий психрасстройством уклоняется от назначенного судом принудительного лечения и врачам требуется помощь со стороны органов внутренних дел, сообщить об этом в полицию медикам нужно в течение трех суток, следует из проекта приказа. Аналогичные сроки предусмотрены и для передачи данных о смене места жительства человека с психрасстройством.
Известить органы внутренних дел телефонограммой (с отправкой в течение суток деталей) потребуется, если человек уклоняется от госпитализации по основаниям, предусмотренным ст. 29 закона «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании», и медикам нужно содействие полиции.
В июле 2024 г. президент РФ подписал закон, согласно которому медучреждения обязаны передавать информацию о пациентах с тяжелыми психическими заболеваниями, представляющими опасность для общества, в МВД.
Осенью 2024 г. Минздрав утвердил список критериев наличия склонности психиатрического пациента к совершению общественно опасных действий.
В перечень вошли:
- антисоциальная структура личности (эмоционально неустойчивая, возбудимая, диссоциальная личностные структуры) в стадии декомпенсации;
- нарушения поведения с агрессивностью, антисоциальными тенденциями;
- эмоционально-волевые нарушения: эксплозивность, дисфории, эмоциональная неадекватность с жестокостью, парадоксальностью эмоционального реагирования с агрессивными поступками;
- психотическая симптоматика: императивные галлюцинации, депрессивные и маниакальные состояния, бредовые расстройства, импульсивные действия, сумеречное состояние сознания;
- сочетание психического расстройства с употреблением психоактивных веществ, сопровождающееся антисоциальным поведением.
По закону человека могут госпитализировать в недобровольном порядке, когда он представляет опасность для себя или окружающих, не способен самостоятельно удовлетворять основные жизненные потребности, а также если без психиатрической помощи будет нанесен существенный вред его здоровью (при ухудшении психического состояния).
Извещение органа МВД России от медиков должно содержать следующие сведения: фамилия, имя, отчество страдающего психическим расстройством, дата его рождения, адрес регистрации по месту жительства либо по месту пребывания, место фактического проживания, дата установления диспансерного наблюдения, реквизиты решения суда о назначении принудительных мер медицинского характера.
В течение трех суток сотрудники органов внутренних дел также уведомляют медиков о смене места жительства или пребывания человека, страдающего психическим расстройством.
Полиция при этом должна будет в течение суток сообщить медикам, если человек совершил действия с признаками преступления или административного правонарушения, либо у него появились особенности поведения, которые могут представлять опасность для общества. А также в случаях возбуждения уголовного дела, задержания или заключения под стражу лица, страдающего психическим расстройством. Предполагается, что эти случаи являются основанием для проведения осмотра психиатром для решения вопроса о госпитализации.
Врачи при получении данных от МДВ учитывают их для определения периодичности осмотров, нужного объема лечения и проведения психосоциальной реабилитации. Сотрудники полиции же, в свою очередь, в пределах своей компетенции наблюдают за лицами, страдающими психическими расстройствами, для предупреждения преступлений и административных правонарушений. Кроме этого, они оказывает содействие медработникам в госпитализации, а также разыскивают уклоняющихся от назначенного судом принудительного лечения.
Предполагается, что приказ вступит в силу с 1 марта 2025 г. и будет действовать до 1 марта 2031 г.