Медики и МВД будут делиться данными о месте жительства лиц с психрасстройствами

Полиция при этом должна будет в течение суток сообщить медикам, если человек совершил действия с признаками преступления или административного правонарушения, либо у него появились особенности поведения, которые могут представлять опасность для общества. А также в случаях возбуждения уголовного дела, задержания или заключения под стражу лица, страдающего психическим расстройством. Предполагается, что эти случаи являются основанием для проведения осмотра психиатром для решения вопроса ‎о госпитализации.