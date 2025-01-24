ФАС возбудила дело против МТС из-за слогана

25 ноября 2024 г. ФАС возбудила дело в отношении «Альфа-банка» за нечитаемый текст в рекламе. Дело было возбуждено по обращению граждан, пожаловавшихся на то, что в телевизионной рекламе кредитной организации банк называли «лучшим банком для бизнеса», а текст сносок, которые разъясняли подробные условия финансовых услуг, был выполнен трудным для восприятия способом и демонстрировался в течение короткого времени.