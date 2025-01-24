ФАС возбудила дело против МТС из-за слогана
Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) возбудила дело против оператора мобильной связи МТС по подозрению в нарушении закона о рекламе, сообщается в Telegram-канале ведомства.
Как подчеркивает ФАС, реклама домашнего интернета провайдера содержала утверждения о «лучшем домашнем интернете Москвы». Указывается, что объективные критерии при этом не были названы. В случае установления вины организации грозит штраф.
25 ноября 2024 г. ФАС возбудила дело в отношении «Альфа-банка» за нечитаемый текст в рекламе. Дело было возбуждено по обращению граждан, пожаловавшихся на то, что в телевизионной рекламе кредитной организации банк называли «лучшим банком для бизнеса», а текст сносок, которые разъясняли подробные условия финансовых услуг, был выполнен трудным для восприятия способом и демонстрировался в течение короткого времени.
Также, по мнению ФАС, потребителей могли ввести в заблуждение некорректными сравнениями и отсутствием информации о существенных условиях платежей и переводов без комиссии.
12 ноября ФАС выдала предписание Сбербанку из-за нарушения закона о рекламе в связи с тем, что банк не указал часть существенной информации об условиях автокредита. В службе сочли, что такие действия искажают содержание рекламы и вводят потребителей в заблуждение. В случае неисполнения предписания кредитной организации грозит штраф.