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ФАС возбудила дело против МТС из-за слогана

Ведомости

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) возбудила дело против оператора мобильной связи МТС по подозрению в нарушении закона о рекламе, сообщается в Telegram-канале ведомства.

Как подчеркивает ФАС, реклама домашнего интернета провайдера содержала утверждения о «лучшем домашнем интернете Москвы». Указывается, что объективные критерии при этом не были названы. В случае установления вины организации грозит штраф.

25 ноября 2024 г. ФАС возбудила дело в отношении «Альфа-банка» за нечитаемый текст в рекламе. Дело было возбуждено по обращению граждан, пожаловавшихся на то, что в телевизионной рекламе кредитной организации банк называли «лучшим банком для бизнеса», а текст сносок, которые разъясняли подробные условия финансовых услуг, был выполнен трудным для восприятия способом и демонстрировался в течение короткого времени.

Также, по мнению ФАС, потребителей могли ввести в заблуждение некорректными сравнениями и отсутствием информации о существенных условиях платежей и переводов без комиссии.

12 ноября ФАС выдала предписание Сбербанку из-за нарушения закона о рекламе в связи с тем, что банк не указал часть существенной информации об условиях автокредита. В службе сочли, что такие действия искажают содержание рекламы и вводят потребителей в заблуждение. В случае неисполнения предписания кредитной организации грозит штраф.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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