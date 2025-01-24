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Минюст предложил мотивировать заключенных в КП правом проживать с семьей

Ведомости

Минюст предложил распространить право на проживание с семьей на осужденных к принудительным работам и осужденным к лишению свободы, отбывающим наказание в колониях-поселениях, при условии отсутствия у таких лиц взысканий. Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных актов.

Поправки предлагается внести в Уголовно-исполнительный кодекс (УИК). Согласно действующему законодательству, осужденным к принудительным работам, которые не нарушают правила внутреннего распорядка исправительных центров (ИЦ) и отбыли не менее одной трети срока наказания, предоставляется возможность проживания с семьей на арендованной или собственной жилой площади в пределах муниципального образования, где расположен ИЦ. 

Аналогично, согласно подпункту «б» ч. 1 ст. 129 УИК, осужденные к лишению свободы, отбывающие наказание в колониях-поселениях и не нарушающие установленный порядок, могут также проживать со своими семьями. Законопроект предлагает предоставить право проживания осужденным при условии отсутствия у них взысканий, что должно способствовать мотивации правомерного поведения.

По данным ФСИН России, на начало первого полугодия 2024 г. на учете в ИЦ и изолированных участках находилось 55 425 осужденных к принудительным работам. Из них 1065 осужденных обратились с заявлением о разрешении проживания с семьей за пределами ИЦ или УФИЦ. В результате, 990 осужденных проживают с семьями, а 75 получили отказ.

В колониях-поселениях на начало первого полугодия 2024 г. отбывало наказание 19 526 осужденных к лишению свободы. В этом же периоде только 105 осужденных обратились с заявлением о разрешении проживания со своими семьями, из которых лишь 98 получили разрешение, а отказ был дан семи осужденным.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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