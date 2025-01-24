Минюст предложил мотивировать заключенных в КП правом проживать с семьей

По данным ФСИН России, на начало первого полугодия 2024 г. на учете в ИЦ и изолированных участках находилось 55 425 осужденных к принудительным работам. Из них 1065 осужденных обратились с заявлением о разрешении проживания с семьей за пределами ИЦ или УФИЦ. В результате, 990 осужденных проживают с семьями, а 75 получили отказ.