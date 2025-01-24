Минюст предложил мотивировать заключенных в КП правом проживать с семьей
Минюст предложил распространить право на проживание с семьей на осужденных к принудительным работам и осужденным к лишению свободы, отбывающим наказание в колониях-поселениях, при условии отсутствия у таких лиц взысканий. Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных актов.
Поправки предлагается внести в Уголовно-исполнительный кодекс (УИК). Согласно действующему законодательству, осужденным к принудительным работам, которые не нарушают правила внутреннего распорядка исправительных центров (ИЦ) и отбыли не менее одной трети срока наказания, предоставляется возможность проживания с семьей на арендованной или собственной жилой площади в пределах муниципального образования, где расположен ИЦ.
Аналогично, согласно подпункту «б» ч. 1 ст. 129 УИК, осужденные к лишению свободы, отбывающие наказание в колониях-поселениях и не нарушающие установленный порядок, могут также проживать со своими семьями. Законопроект предлагает предоставить право проживания осужденным при условии отсутствия у них взысканий, что должно способствовать мотивации правомерного поведения.
По данным ФСИН России, на начало первого полугодия 2024 г. на учете в ИЦ и изолированных участках находилось 55 425 осужденных к принудительным работам. Из них 1065 осужденных обратились с заявлением о разрешении проживания с семьей за пределами ИЦ или УФИЦ. В результате, 990 осужденных проживают с семьями, а 75 получили отказ.
В колониях-поселениях на начало первого полугодия 2024 г. отбывало наказание 19 526 осужденных к лишению свободы. В этом же периоде только 105 осужденных обратились с заявлением о разрешении проживания со своими семьями, из которых лишь 98 получили разрешение, а отказ был дан семи осужденным.