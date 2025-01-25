Основателя «русской деревни» задержали на Бали

По данным правоохранителей, объекты Фрея работали с нарушением правил землепользования. Предприниматель, как отмечается, намеренно переоборудовал сельскохозяйственные земли в районе Убуда под виллы и различные туристические объекты. В этом городе иностранец контролирует 34 сельскохозяйственных угодья, пишет Detik.