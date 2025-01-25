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Основателя «русской деревни» задержали на Бали

Ведомости

Полиция Индонезии задержала гражданина Германии Андрея Фрея, который руководил туристическим комплексом PARQ Ubud, известным как «русская деревня», передает портал Detik.

По данным правоохранителей, объекты Фрея работали с нарушением правил землепользования. Предприниматель, как отмечается, намеренно переоборудовал сельскохозяйственные земли в районе Убуда под виллы и различные туристические объекты. В этом городе иностранец контролирует 34 сельскохозяйственных угодья, пишет Detik.

«Подозреваемый осуществлял деятельность по строительству вилл, спа-центров и животноводческих ферм на защищенных рисовых полях и устойчивых сельскохозяйственных угодьях, которые включены в подзону выращивания продовольственных культур, без получения разрешений», – приводит портал слова генерального инспектора полиции Бали Даниэля Адитьяджаи.

Отмечается, что управление уголовных расследований полиции Бали получило жалобы от жителей по поводу использования земель еще в ноябре 2024 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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