Основателя «русской деревни» задержали на Бали
Полиция Индонезии задержала гражданина Германии Андрея Фрея, который руководил туристическим комплексом PARQ Ubud, известным как «русская деревня», передает портал Detik.
По данным правоохранителей, объекты Фрея работали с нарушением правил землепользования. Предприниматель, как отмечается, намеренно переоборудовал сельскохозяйственные земли в районе Убуда под виллы и различные туристические объекты. В этом городе иностранец контролирует 34 сельскохозяйственных угодья, пишет Detik.
«Подозреваемый осуществлял деятельность по строительству вилл, спа-центров и животноводческих ферм на защищенных рисовых полях и устойчивых сельскохозяйственных угодьях, которые включены в подзону выращивания продовольственных культур, без получения разрешений», – приводит портал слова генерального инспектора полиции Бали Даниэля Адитьяджаи.
Отмечается, что управление уголовных расследований полиции Бали получило жалобы от жителей по поводу использования земель еще в ноябре 2024 г.