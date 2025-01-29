На 86-м году жизни скончался актер озвучания Борис Улитин
Советский, российский актер театра, кино и дубляжа, заслуженный артист РФ Борис Улитин скончался на 86-м году жизни. Об этом сообщил комитет по культуре Санкт-Петербурга.
Голосом Улитина говорили персонажи более 40 фильмов и мультфильмов. Он озвучивал героев картин «Звездные войны», «Чужой против хищника», «Пираты Карибского моря», «500 дней лета», «Борат», «Эрагон», «Омен» и др. Снимался в фильмах «Ты у меня одна», «Человек-невидимка», «Метель».
Улитин родился 17 декабря 1939 г. Его отец руководил театром на Литейном, а мать была балериной Мариинского театра. Улитин пережил блокаду Ленинграда. В 1961 г. окончил Ленинградский театральный институт имени Островского, затем работал в Ленинградском театре комедии, Театре имени Ленсовета, а потом опять в Театре комедии.