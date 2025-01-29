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На 86-м году жизни скончался актер озвучания Борис Улитин

Ведомости

Советский, российский актер театра, кино и дубляжа, заслуженный артист РФ Борис Улитин скончался на 86-м году жизни. Об этом сообщил комитет по культуре Санкт-Петербурга.

Голосом Улитина говорили персонажи более 40 фильмов и мультфильмов. Он озвучивал героев картин «Звездные войны», «Чужой против хищника», «Пираты Карибского моря», «500 дней лета», «Борат», «Эрагон», «Омен» и др. Снимался в фильмах «Ты у меня одна», «Человек-невидимка», «Метель».

Улитин родился 17 декабря 1939 г. Его отец руководил театром на Литейном, а мать была балериной Мариинского театра. Улитин пережил блокаду Ленинграда. В 1961 г. окончил Ленинградский театральный институт имени Островского, затем работал в Ленинградском театре комедии, Театре имени Ленсовета, а потом опять в Театре комедии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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