На 86-м году жизни скончался актер озвучания Борис Улитин

Улитин родился 17 декабря 1939 г. Его отец руководил театром на Литейном, а мать была балериной Мариинского театра. Улитин пережил блокаду Ленинграда. В 1961 г. окончил Ленинградский театральный институт имени Островского, затем работал в Ленинградском театре комедии, Театре имени Ленсовета, а потом опять в Театре комедии.