Мединский: абсолютной свободы слова в условиях спецоперации быть не может

На фоне проведения специальной военной операции в России нет и не может быть абсолютной свободы слова по тому, что касается этой темы, заявил в интервью РБК помощник президента РФ Владимир Мединский. Так он ответил на вопрос, есть ли сейчас в России свобода слова и творчества, и если да, то как это соотносится с законодательными запретами ЛГБТ (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) , чайлдфри и пацифистских лозунгов.