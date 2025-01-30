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Мединский: абсолютной свободы слова в условиях спецоперации быть не может

Ведомости

На фоне проведения специальной военной операции в России нет и не может быть абсолютной свободы слова по тому, что касается этой темы, заявил в интервью РБК помощник президента РФ Владимир Мединский. Так он ответил на вопрос, есть ли сейчас в России свобода слова и творчества, и если да, то как это соотносится с законодательными запретами ЛГБТ (организация признана экстремистской и запрещена в РФ), чайлдфри и пацифистских лозунгов.

«В условиях того, что страна ведет специальную военную операцию, добиваться абсолютной свободы слова по каким-то военным вопросам, мне кажется, было бы по меньшей мере странно. Ее нет и быть не может», – сказал Мединский.

Он отметил также, что в России есть относительная свобода слова, а абсолютной «нет нигде и никогда не было». В частности, утверждает Мединский, в России «нет культуры отмены, как на Западе».

«У нас больше цензоров внутри нас самих сидит, чем кто-то нас контролирует», – добавил помощник президента.

Согласно Конституции РФ, в стране каждому гарантируется свобода мысли, слова и массовой информации. В сентябре 2024 г. пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков говорил в интервью ТАСС, что «в состоянии войны, в котором мы находимся», ограничения и цензура в работе СМИ оправданы. Но «когда война закончится», то должна быть восстановлена полная свобода информации, заявлял представитель Кремля.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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