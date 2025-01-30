Мединский: абсолютной свободы слова в условиях спецоперации быть не может
На фоне проведения специальной военной операции в России нет и не может быть абсолютной свободы слова по тому, что касается этой темы, заявил в интервью РБК помощник президента РФ Владимир Мединский. Так он ответил на вопрос, есть ли сейчас в России свобода слова и творчества, и если да, то как это соотносится с законодательными запретами ЛГБТ
«В условиях того, что страна ведет специальную военную операцию, добиваться абсолютной свободы слова по каким-то военным вопросам, мне кажется, было бы по меньшей мере странно. Ее нет и быть не может», – сказал Мединский.
Он отметил также, что в России есть относительная свобода слова, а абсолютной «нет нигде и никогда не было». В частности, утверждает Мединский, в России «нет культуры отмены, как на Западе».
«У нас больше цензоров внутри нас самих сидит, чем кто-то нас контролирует», – добавил помощник президента.
Согласно Конституции РФ, в стране каждому гарантируется свобода мысли, слова и массовой информации. В сентябре 2024 г. пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков говорил в интервью ТАСС, что «в состоянии войны, в котором мы находимся», ограничения и цензура в работе СМИ оправданы. Но «когда война закончится», то должна быть восстановлена полная свобода информации, заявлял представитель Кремля.