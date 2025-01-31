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Площадь пожара на северо-западе Москвы составила 2000 кв. метров

Ведомости

Крупный пожар охватил двухэтажное административное здание в Сходненском тупике в Москве. Из горящего здания эвакуировали 60 человек. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

До прибытия пожарных из здания вышли 300 человек. Огонь на 2000 кв. м тушат 130 специалистов МЧС и 37 единиц техники.

Telegram-канал Readovka пишет, что речь идет о бывшем машиностроительном заводе им. Чернышева. По данным Telegram-канала, огонь перекинулся на рядом стоящую постройку, в которой располагается хостел.

29 января пожар произошел в Новой Москве на улице Маршала Савицкого. На 14 этаже жилого дома в холле загорелись личные вещи. Специалисты МЧС России спасли четверых человек, в том числе ребенка. Еще 15 было эвакуировано.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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