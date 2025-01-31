Площадь пожара на северо-западе Москвы составила 2000 кв. метров
Крупный пожар охватил двухэтажное административное здание в Сходненском тупике в Москве. Из горящего здания эвакуировали 60 человек. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.
До прибытия пожарных из здания вышли 300 человек. Огонь на 2000 кв. м тушат 130 специалистов МЧС и 37 единиц техники.
Telegram-канал Readovka пишет, что речь идет о бывшем машиностроительном заводе им. Чернышева. По данным Telegram-канала, огонь перекинулся на рядом стоящую постройку, в которой располагается хостел.
29 января пожар произошел в Новой Москве на улице Маршала Савицкого. На 14 этаже жилого дома в холле загорелись личные вещи. Специалисты МЧС России спасли четверых человек, в том числе ребенка. Еще 15 было эвакуировано.