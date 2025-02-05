Black Sabbath выступят вместе спустя 20 лет
Летом 2025 г. оригинальный состав хеви-метал группы Black Sabbath вновь выступит вместе на концерте в Англии, в Бирмингеме, сообщает Reuters со ссылкой на организаторов концерта.
Группа выступит в рамках концерта, который получил название Back to the Beginning («Назад к началу»). Помимо Black Sabbath на сцене выступят такие легендарные группы, как Metallica, Alice in Chains, Slayer и другие, а также «супергруппа музыкантов», в которую входят Дафф Маккаган и Слэш (Guns N’ Roses), Билли Корган (The Smashing Pumpkins), Фред Дёрст (Limp Bizkit) и Том Морелло (Rage Against The Machine).
Организатор мероприятия заявил, что вырученные с концерта средства будут переданы благотворительным организациям. Билеты поступят в продажу 14 февраля.
Оригинальный состав Black Sabbath включает в себя гитариста Тони Айомми, басиста Гизера Батлера, барабанщика Билла Уорда и вокалиста Оззи Осборна. Примечательно, что Бирмингем – родной город группы.
Black Sabbath – британская хеви-метал группа, которая оказала значительное влияние на развитие рок-музыки во всем мире. Осборн покинул группу в 1979 г. из-за проблем с наркотиками. Последние годы 76-летний музыкант не выступал из-за проблем со здоровьем – в 2019 г. он перенес череду операций на позвоночнике, а в 2020 г. ему диагностировали болезнь Паркинсона.
В ходе концерта Back to the Beginning Осборн сыграет короткий сольный сет, а после присоединится к Black Sabbath для «прощального поклона».