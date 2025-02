Black Sabbath выступят вместе спустя 20 лет

Группа выступит в рамках концерта, который получил название Back to the Beginning («Назад к началу»). Помимо Black Sabbath на сцене выступят такие легендарные группы, как Metallica, Alice in Chains, Slayer и другие, а также «супергруппа музыкантов», в которую входят Дафф Маккаган и Слэш (Guns N’ Roses), Билли Корган (The Smashing Pumpkins), Фред Дёрст (Limp Bizkit) и Том Морелло (Rage Against The Machine).