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Black Sabbath выступят вместе спустя 20 лет

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Летом 2025 г. оригинальный состав хеви-метал группы Black Sabbath вновь выступит вместе на концерте в Англии, в Бирмингеме, сообщает Reuters со ссылкой на организаторов концерта.

Группа выступит в рамках концерта, который получил название Back to the Beginning («Назад к началу»). Помимо Black Sabbath на сцене выступят такие легендарные группы, как Metallica, Alice in Chains, Slayer и другие, а также «супергруппа музыкантов», в которую входят Дафф Маккаган и Слэш (Guns N’ Roses), Билли Корган (The Smashing Pumpkins), Фред Дёрст (Limp Bizkit) и Том Морелло (Rage Against The Machine).

Организатор мероприятия заявил, что вырученные с концерта средства будут переданы благотворительным организациям. Билеты поступят в продажу 14 февраля.

Оригинальный состав Black Sabbath включает в себя гитариста Тони Айомми, басиста Гизера Батлера, барабанщика Билла Уорда и вокалиста Оззи Осборна. Примечательно, что Бирмингем – родной город группы.

Black Sabbath – британская хеви-метал группа, которая оказала значительное влияние на развитие рок-музыки во всем мире. Осборн покинул группу в 1979 г. из-за проблем с наркотиками. Последние годы 76-летний музыкант не выступал из-за проблем со здоровьем – в 2019 г. он перенес череду операций на позвоночнике, а в 2020 г. ему диагностировали болезнь Паркинсона.

В ходе концерта Back to the Beginning Осборн сыграет короткий сольный сет, а после присоединится к Black Sabbath для «прощального поклона».

В 2023 г. альбом Осборна Patient Numbe получил премию «Гремми» как лучший рок-альбом.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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