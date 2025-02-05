Black Sabbath выступят вместе спустя 20 лет

Black Sabbath – британская хеви-метал группа, которая оказала значительное влияние на развитие рок-музыки во всем мире. Осборн покинул группу в 1979 г. из-за проблем с наркотиками. Последние годы 76-летний музыкант не выступал из-за проблем со здоровьем – в 2019 г. он перенес череду операций на позвоночнике, а в 2020 г. ему диагностировали болезнь Паркинсона.