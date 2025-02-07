Самолет с 10 людьми на борту пропал на Аляске
На Аляске пропал самолет Bering Air, на борту которого находились девять пассажиров и пилот. Об этом говорится в сообщении полиции штата.
Воздушное судно исчезло 6 февраля на пути из Уналаклита в Ном. Самолет не прибыл в пункт назначения.
«Поисково-спасательные бригады работают над тем, чтобы получить последние известные координаты», – указано в сообщении.
По данным газеты Anchorage Daily News, пожарная служба Нома подтвердила пропажу самолета на своей странице в Facebook
Позже пожарная служба сообщила, что найти пропавшее воздушное судно попытается самолет береговой охраны C-130, оснащенный специализированным оборудованием, позволяющим находить объекты и людей в условиях плохой видимости.