Самолет с 10 людьми на борту пропал на Аляске

По данным газеты Anchorage Daily News, пожарная служба Нома подтвердила пропажу самолета на своей странице в Facebook (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) , отметив, что сотрудники ведомства ведут активные наземные поиски между Номом и Уайт-Маунтин. По данным службы, поисковые группы проверили территорию от Нома до Топкока вдоль побережья. Согласно заявлению ведомства, поисковики ограничены в возможностях поиска с воздуха «из-за погодных условий и плохой видимости». В поисках также участвуют национальная гвардия и береговая охрана США.