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Самолет с 10 людьми на борту пропал на Аляске

Ведомости

На Аляске пропал самолет Bering Air, на борту которого находились девять пассажиров и пилот. Об этом говорится в сообщении полиции штата.

Воздушное судно исчезло 6 февраля на пути из Уналаклита в Ном. Самолет не прибыл в пункт назначения.

«Поисково-спасательные бригады работают над тем, чтобы получить последние известные координаты», – указано в сообщении.

По данным газеты Anchorage Daily News, пожарная служба Нома подтвердила пропажу самолета на своей странице в Facebook (организация признана экстремистской и запрещена в РФ), отметив, что сотрудники ведомства ведут активные наземные поиски между Номом и Уайт-Маунтин. По данным службы, поисковые группы проверили территорию от Нома до Топкока вдоль побережья. Согласно заявлению ведомства, поисковики ограничены в возможностях поиска с воздуха «из-за погодных условий и плохой видимости». В поисках также участвуют национальная гвардия и береговая охрана США.

Позже пожарная служба сообщила, что найти пропавшее воздушное судно попытается самолет береговой охраны C-130, оснащенный специализированным оборудованием, позволяющим находить объекты и людей в условиях плохой видимости.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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