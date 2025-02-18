Таможенники в «Шереметьево» пресекли контрабанду 54 кг пушнины соболя в Китай

30 июля 2023 г. сотрудники таможни аэропорта «Домодедово» обнаружили в багаже у вылетающего в Каир россиянина 11 бивней моржа. Мужчина утверждал, что купил клыки на блошином рынке и планировал сделать из них ножки для кровати. Документов на вывоз костяных изделий у него не было. Согласно экспертизе Дарвиновского музея, полуметровые резцы принадлежат атлантическому моржу, включенному в Красную книгу России.