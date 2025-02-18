Таможенники в «Шереметьево» пресекли контрабанду 54 кг пушнины соболя в Китай
Сотрудники Федеральной таможенной службы (ФТС) аэропорта «Шереметьево» и центральной почтовой таможни пресекли контрабанду 54 кг пушнины соболя стоимостью 4,3 млн руб. в Китай. Об этом сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
Всего было изъято 730 шкурок невыделанного дикого соболя якутского кряжа. Незаконный бизнес организовала россиянка совместно с иностранным гражданином. Оба подозреваемых задержаны и заключены под стражу. Сейчас продолжается работа по установлению всех обстоятельств произошедшего.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных ресурсов). Максимальное наказание по этой части составляет до 10 лет лишения свободы со штрафом до 1 млн руб.
30 июля 2023 г. сотрудники таможни аэропорта «Домодедово» обнаружили в багаже у вылетающего в Каир россиянина 11 бивней моржа. Мужчина утверждал, что купил клыки на блошином рынке и планировал сделать из них ножки для кровати. Документов на вывоз костяных изделий у него не было. Согласно экспертизе Дарвиновского музея, полуметровые резцы принадлежат атлантическому моржу, включенному в Красную книгу России.