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Таможенники в «Шереметьево» пресекли контрабанду 54 кг пушнины соболя в Китай

Ведомости

Сотрудники Федеральной таможенной службы (ФТС) аэропорта «Шереметьево» и центральной почтовой таможни пресекли контрабанду 54 кг пушнины соболя стоимостью 4,3 млн руб. в Китай. Об этом сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

Всего было изъято 730 шкурок невыделанного дикого соболя якутского кряжа. Незаконный бизнес организовала россиянка совместно с иностранным гражданином. Оба подозреваемых задержаны и заключены под стражу. Сейчас продолжается работа по установлению всех обстоятельств произошедшего.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных ресурсов). Максимальное наказание по этой части составляет до 10 лет лишения свободы со штрафом до 1 млн руб.

30 июля 2023 г. сотрудники таможни аэропорта «Домодедово» обнаружили в багаже у вылетающего в Каир россиянина 11 бивней моржа. Мужчина утверждал, что купил клыки на блошином рынке и планировал сделать из них ножки для кровати. Документов на вывоз костяных изделий у него не было. Согласно экспертизе Дарвиновского музея, полуметровые резцы принадлежат атлантическому моржу, включенному в Красную книгу России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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