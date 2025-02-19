В четырех аэропортах России сняли ограничения на полеты

В ночь на 19 февраля дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили девять украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщало Минобороны РФ. Три из них были сбиты над Брянской областью, четыре – над акваторией Черного моря, один – над Татарстаном. Еще один беспилотник был подавлен над Тульской областью.