В четырех аэропортах России сняли ограничения на полеты
Росавиация отменила ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропортах Казани, Нижнекамска (Бегишево), Кирова (Победилово) и Ижевска. Об этом сообщил пресс-секретарь ведомства Артем Кореняко.
Ограничения в воздушных гаванях Казани и Нижнекамска были сняты в 8:00 мск. В период действия мер на запасном аэродроме приземлились два самолета, выполнявших рейсы в Казань. В аэропорту Кирова ограничения отменили в 8:30 мск, в аэропорту Ижевска – в 9:00 мск.
Мера вводилась ранним утром 19 февраля для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов. Ограничения также вводились в аэропорту Ульяновска (Баратаевка) и были отменены в 6:00 мск.
В ночь на 19 февраля дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили девять украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщало Минобороны РФ. Три из них были сбиты над Брянской областью, четыре – над акваторией Черного моря, один – над Татарстаном. Еще один беспилотник был подавлен над Тульской областью.