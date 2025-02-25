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У побережья Австралии возобновили поиски пропавшего в 2014 году самолета

Ведомости

Поиск пропавшего более 10 лет назад Boeing 777-200 авиакомпании Malaysia Airlines возобновился у западного побережья Австралии. Об этом сообщает телеканал 9News.

Самолет выполнял рейс MH370 из Куала-Лумпура в Пекин, на борту находились 227 пассажиров и 12 членов экипажа. Вечером 8 марта 2014 г. Boeing 777-200 исчез с радаров, и с тех пор его местонахождение остается неизвестным.

Как информирует телеканал, теперь поисковую операцию выполнит компания Ocean Infinity, базирующаяся в Великобритании. Площадь обследуемой зоны составляет около 15 000 кв. км, и находится она примерно в 1,5 км от австралийского города Перт. По сравнению с предыдущими попытками эта операция будет более целенаправленной и четкой.

«Но этот процесс будет осложняться рельефом океанского дна, находящегося на глубине нескольких километров, в том числе подводными скалами и вулканами», – отмечается в сообщении 9News.

В октябре 2017 г. в итоговом отчете исчезновение рейса MH370 Malaysian Airlines было названо непостижимым. Сообщалось, что причина исчезновения Boeing 777 может быть установлена только после обнаружения самого самолета.

В мае 2018 г. The Independent со ссылкой на австралийскую телепрограмму «60 минут» сообщила, что крушение рейса MH370 Malaysian Airlines признано намеренным. Собранные передачей эксперты пришли к выводу, что пилот специально выбрал курс, чтобы пропасть из поля зрения авиадиспетчеров. По их предположениям, Boeing 777 упал в воды Индийского океана примерно через час после вылета из Куала-Лумпура в Пекин.

Авиаэксперт Мартин Долан полностью исключал версию теракта на борту MH370, так как ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за случившееся. Все люди на борту признаны погибшими.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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