У побережья Австралии возобновили поиски пропавшего в 2014 году самолета

В мае 2018 г. The Independent со ссылкой на австралийскую телепрограмму «60 минут» сообщила, что крушение рейса MH370 Malaysian Airlines признано намеренным. Собранные передачей эксперты пришли к выводу, что пилот специально выбрал курс, чтобы пропасть из поля зрения авиадиспетчеров. По их предположениям, Boeing 777 упал в воды Индийского океана примерно через час после вылета из Куала-Лумпура в Пекин.