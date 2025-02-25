У побережья Австралии возобновили поиски пропавшего в 2014 году самолета
Поиск пропавшего более 10 лет назад Boeing 777-200 авиакомпании Malaysia Airlines возобновился у западного побережья Австралии. Об этом сообщает телеканал 9News.
Самолет выполнял рейс MH370 из Куала-Лумпура в Пекин, на борту находились 227 пассажиров и 12 членов экипажа. Вечером 8 марта 2014 г. Boeing 777-200 исчез с радаров, и с тех пор его местонахождение остается неизвестным.
Как информирует телеканал, теперь поисковую операцию выполнит компания Ocean Infinity, базирующаяся в Великобритании. Площадь обследуемой зоны составляет около 15 000 кв. км, и находится она примерно в 1,5 км от австралийского города Перт. По сравнению с предыдущими попытками эта операция будет более целенаправленной и четкой.
«Но этот процесс будет осложняться рельефом океанского дна, находящегося на глубине нескольких километров, в том числе подводными скалами и вулканами», – отмечается в сообщении 9News.
В октябре 2017 г. в итоговом отчете исчезновение рейса MH370 Malaysian Airlines было названо непостижимым. Сообщалось, что причина исчезновения Boeing 777 может быть установлена только после обнаружения самого самолета.
В мае 2018 г. The Independent со ссылкой на австралийскую телепрограмму «60 минут» сообщила, что крушение рейса MH370 Malaysian Airlines признано намеренным. Собранные передачей эксперты пришли к выводу, что пилот специально выбрал курс, чтобы пропасть из поля зрения авиадиспетчеров. По их предположениям, Boeing 777 упал в воды Индийского океана примерно через час после вылета из Куала-Лумпура в Пекин.
Авиаэксперт Мартин Долан полностью исключал версию теракта на борту MH370, так как ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за случившееся. Все люди на борту признаны погибшими.