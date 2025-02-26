Национальный фонд в поддержку демократии сообщил об отключении от грантов
Национальный фонд в поддержку демократии
«В результате, впервые за 40-летнюю историю организации, она не смогла выполнить свои обязательства и была вынуждена приостановить поддержку почти 2000 партнеров по всему миру», – говорится в заявлении фонда.
Подавляющая часть финансирования NED в 95% выделяется непосредственно конгрессом и формально не относится к иностранной помощи. Это означало, что указ о 90-дневном замораживании иностранной помощи не распространялся на данные средства. Но несмотря на это исключение, доступ к финансированию был неожиданно заблокирован, заявили в фонде, что привело к приостановке всей партнерской поддержки и отправке большинства сотрудников NED в неоплачиваемый отпуск.
NED официально стал первой нежелательной организацией в России 29 июля 2015 г.