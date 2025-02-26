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Национальный фонд в поддержку демократии сообщил об отключении от грантов

Ведомости

Национальный фонд в поддержку демократии (NDE, организация признана нежелательной на территории РФ) сообщил, что не может получить доступ к выделенным конгрессом США фондам, которые поддерживают почти все его гранты и операции.

«В результате, впервые за 40-летнюю историю организации, она не смогла выполнить свои обязательства и была вынуждена приостановить поддержку почти 2000 партнеров по всему миру», – говорится в заявлении фонда.

Подавляющая часть финансирования NED в 95% выделяется непосредственно конгрессом и формально не относится к иностранной помощи. Это означало, что указ о 90-дневном замораживании иностранной помощи не распространялся на данные средства. Но несмотря на это исключение, доступ к финансированию был неожиданно заблокирован, заявили в фонде, что привело к приостановке всей партнерской поддержки и отправке большинства сотрудников NED в неоплачиваемый отпуск.

NED официально стал первой нежелательной организацией в России 29 июля 2015 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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