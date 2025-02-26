Национальный фонд в поддержку демократии сообщил об отключении от грантов

Подавляющая часть финансирования NED в 95% выделяется непосредственно конгрессом и формально не относится к иностранной помощи. Это означало, что указ о 90-дневном замораживании иностранной помощи не распространялся на данные средства. Но несмотря на это исключение, доступ к финансированию был неожиданно заблокирован, заявили в фонде, что привело к приостановке всей партнерской поддержки и отправке большинства сотрудников NED в неоплачиваемый отпуск.