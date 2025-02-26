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Госдума поддержала законопроект об обязательном допуске газовщиков в квартиры

Ведомости

Государственная дума РФ приняла в первом чтении законопроект, который обязывает жильцов впускать газовщиков в квартиры. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Если жильцы откажутся впустить газовщиков для проведения необходимых работ, то организация, отвечающая за газовое обслуживание, сможет обратиться в суд. В рамках законопроекта предлагается сократить срок рассмотрения подобных жалоб судами с 30 до 12 дней. Кроме того, предусмотрена процедура немедленного исполнения решений суда по таким делам.

«Речь идет о повышении безопасности работы газового оборудования в наших многоквартирных домах», – пояснил соавтор законопроекта, председатель комитета по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов.

В феврале 2024 г. совет по кодификации раскритиковал инициативу о доступе газовщиков в квартиры. Эксперты считали, что действующее законодательство достаточно регулирует эту тему. А для решения проблемы недопуска коммунальщиков в квартиры предлагали устанавливать умные датчики на приборы или выносить их за пределы квартир.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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