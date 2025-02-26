Госдума поддержала законопроект об обязательном допуске газовщиков в квартиры
Государственная дума РФ приняла в первом чтении законопроект, который обязывает жильцов впускать газовщиков в квартиры. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.
Если жильцы откажутся впустить газовщиков для проведения необходимых работ, то организация, отвечающая за газовое обслуживание, сможет обратиться в суд. В рамках законопроекта предлагается сократить срок рассмотрения подобных жалоб судами с 30 до 12 дней. Кроме того, предусмотрена процедура немедленного исполнения решений суда по таким делам.
«Речь идет о повышении безопасности работы газового оборудования в наших многоквартирных домах», – пояснил соавтор законопроекта, председатель комитета по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов.
В феврале 2024 г. совет по кодификации раскритиковал инициативу о доступе газовщиков в квартиры. Эксперты считали, что действующее законодательство достаточно регулирует эту тему. А для решения проблемы недопуска коммунальщиков в квартиры предлагали устанавливать умные датчики на приборы или выносить их за пределы квартир.