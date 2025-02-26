Госдума поддержала законопроект об обязательном допуске газовщиков в квартиры

В феврале 2024 г. совет по кодификации раскритиковал инициативу о доступе газовщиков в квартиры. Эксперты считали, что действующее законодательство достаточно регулирует эту тему. А для решения проблемы недопуска коммунальщиков в квартиры предлагали устанавливать умные датчики на приборы или выносить их за пределы квартир.