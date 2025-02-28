В аэропорту «Шереметьево» сняли ограничения на полеты

Мера вводилась в 2:41 мск для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов, а уже в 3:45 была отменена. По словам Кореняко, во время действия ограничений на запасном аэродроме в «Пулково» приземлился один самолет, выполнявший рейс в «Шереметьево».