В аэропорту «Шереметьево» сняли ограничения на полеты
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС) отменены в аэропорту «Шереметьево» в Москве, мера действовала около часа. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.
Мера вводилась в 2:41 мск для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов, а уже в 3:45 была отменена. По словам Кореняко, во время действия ограничений на запасном аэродроме в «Пулково» приземлился один самолет, выполнявший рейс в «Шереметьево».
«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это главный приоритет», – подчеркнул представитель Росавиации.
26 февраля в международном аэропорту Сочи не менее 30 рейсов на прилет и вылет были задержаны из-за введенных ранее ограничений на полеты самолетов. Ограничения также устанавливались для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов.