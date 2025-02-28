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В аэропорту «Шереметьево» сняли ограничения на полеты

Ведомости

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС) отменены в аэропорту «Шереметьево» в Москве, мера действовала около часа. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

Мера вводилась в 2:41 мск для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов, а уже в 3:45 была отменена. По словам Кореняко, во время действия ограничений на запасном аэродроме в «Пулково» приземлился один самолет, выполнявший рейс в «Шереметьево».

«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это главный приоритет», – подчеркнул представитель Росавиации.

26 февраля в международном аэропорту Сочи не менее 30 рейсов на прилет и вылет были задержаны из-за введенных ранее ограничений на полеты самолетов. Ограничения также устанавливались для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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