Умерла основательница гендерной фракции партии «Яблоко» Галина Михалева
После тяжелой болезни в возрасте 68 лет умерла основательница гендерной фракции партии «Яблоко», профессор Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) и доктор политических наук Галина Михалева. Об этом сообщается на сайте политической организации.
«Галина Михайловна Михалева была выдающимся общественным деятелем, правозащитницей, ученым и политиком. Всю свою жизнь она посвятила борьбе за демократию, равенство и права женщин в России. <…> Уход Галины Михайловны – тяжелая утрата для всех, кто знал ее лично и кто разделял ее идеалы. Но ее идеи и дела останутся с нами, а ее пример будет вдохновлять тех, кто продолжит борьбу за справедливость и равенство», – говорится в совместном заявлении председателя партии Николая Рыбакова и председателя федерального политкомитета «Яблока» Григория Явлинского.
Галина Михалева родилась 17 января 1957 г. В 1980 г. с отличием окончила философский факультет Уральского госуниверситета. Позже защитила докторские диссертации в РГГУ и Бременском университете в Германии. Общественной и политической деятельностью начала заниматься еще с конца 80-х гг. В 2006 г. Михалева основала и возглавила гендерную фракцию «Яблока», основной задачей которой стало достижение обеспечения равных возможностей для женщин в социальной сфере, на рынке труда, в политике, культуре и других сферах. Как отмечают в партии, это единственная подобная структура среди российских политических объединений. Михалева преподавала в ведущих университетах России, Германии и Швейцарии, также является автором более 300 научных работ на русском, немецком, английском и французском языках.