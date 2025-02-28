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Умерла основательница гендерной фракции партии «Яблоко» Галина Михалева

Ведомости

После тяжелой болезни в возрасте 68 лет умерла основательница гендерной фракции партии «Яблоко», профессор Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) и доктор политических наук Галина Михалева. Об этом сообщается на сайте политической организации.

«Галина Михайловна Михалева была выдающимся общественным деятелем, правозащитницей, ученым и политиком. Всю свою жизнь она посвятила борьбе за демократию, равенство и права женщин в России. <…> Уход Галины Михайловны – тяжелая утрата для всех, кто знал ее лично и кто разделял ее идеалы. Но ее идеи и дела останутся с нами, а ее пример будет вдохновлять тех, кто продолжит борьбу за справедливость и равенство», – говорится в совместном заявлении председателя партии Николая Рыбакова и председателя федерального политкомитета «Яблока» Григория Явлинского.

Галина Михалева родилась 17 января 1957 г. В 1980 г. с отличием окончила философский факультет Уральского госуниверситета. Позже защитила докторские диссертации в РГГУ и Бременском университете в Германии. Общественной и политической деятельностью начала заниматься еще с конца 80-х гг. В 2006 г. Михалева основала и возглавила гендерную фракцию «Яблока», основной задачей которой стало достижение обеспечения равных возможностей для женщин в социальной сфере, на рынке труда, в политике, культуре и других сферах. Как отмечают в партии, это единственная подобная структура среди российских политических объединений. Михалева преподавала в ведущих университетах России, Германии и Швейцарии, также является автором более 300 научных работ на русском, немецком, английском и французском языках.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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