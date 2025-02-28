Умерла основательница гендерной фракции партии «Яблоко» Галина Михалева

Галина Михалева родилась 17 января 1957 г. В 1980 г. с отличием окончила философский факультет Уральского госуниверситета. Позже защитила докторские диссертации в РГГУ и Бременском университете в Германии. Общественной и политической деятельностью начала заниматься еще с конца 80-х гг. В 2006 г. Михалева основала и возглавила гендерную фракцию «Яблока», основной задачей которой стало достижение обеспечения равных возможностей для женщин в социальной сфере, на рынке труда, в политике, культуре и других сферах. Как отмечают в партии, это единственная подобная структура среди российских политических объединений. Михалева преподавала в ведущих университетах России, Германии и Швейцарии, также является автором более 300 научных работ на русском, немецком, английском и французском языках.