Хозяев жилья предложили обязать передавать данные о квартиросъемщиках
Хозяевам жилья следует передавать данные квартиросъемщиков МВД и управляющим компаниям, сейчас законодательство не регулирует этот процесс. С таким предложением выступила зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева, соответствующее обращение она направила главе Минстроя Иреку Файзуллину, пишут «Известия».
«Зачастую соседи и управляющая компания не могут связаться с нанимателем в случае аварийных ситуаций, установить ответственных в случае нарушения закона о тишине и других противоправных действий», – отмечает депутат.
По ее словам, в любом доме значительное число квартир арендуют, но жители, представители управляющих компаний и сотрудники МВД могут не знать, кто в них проживает. Разворотнева, в частности, привела пример взрыва в ЖК «Алые паруса», произошедшего 3 февраля. Предположительные виновники снимали квартиру в том же доме.
В МВД РФ сообщили 15 февраля, что владельцы жилых помещений, сдающие жилье иностранным гражданам, обязаны регистрировать таких жильцов по месту пребывания. При нарушении этого правила арендодателям грозит штраф на сумму до 4000 руб. Существует два вида миграционного учета: учет по месту пребывания и регистрация по месту жительства.
28 февраля «Ведомости» со ссылкой на данные «Циан» писали, что общее предложение аренды квартир в российских городах-миллионниках в феврале этого года составило 60 000 лотов. Это в 2,3 раза больше, чем было в сентябре 2024 г., когда было зафиксирован минимум в 23 000 единиц. В «Циане» отмечали, что в феврале 2024 г. в аренду предлагалось лишь 30 000 квартир, соответственно, предложение увеличилось в два раза.