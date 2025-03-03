Хозяев жилья предложили обязать передавать данные о квартиросъемщиках

28 февраля «Ведомости» со ссылкой на данные «Циан» писали, что общее предложение аренды квартир в российских городах-миллионниках в феврале этого года составило 60 000 лотов. Это в 2,3 раза больше, чем было в сентябре 2024 г., когда было зафиксирован минимум в 23 000 единиц. В «Циане» отмечали, что в феврале 2024 г. в аренду предлагалось лишь 30 000 квартир, соответственно, предложение увеличилось в два раза.