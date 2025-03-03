Газета
Телеграм
Подкаст
/ Общество

Хозяев жилья предложили обязать передавать данные о квартиросъемщиках

Ведомости

Хозяевам жилья следует передавать данные квартиросъемщиков МВД и управляющим компаниям, сейчас законодательство не регулирует этот процесс. С таким предложением выступила зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева, соответствующее обращение она направила главе Минстроя Иреку Файзуллину, пишут «Известия».

«Зачастую соседи и управляющая компания не могут связаться с нанимателем в случае аварийных ситуаций, установить ответственных в случае нарушения закона о тишине и других противоправных действий», – отмечает депутат.

По ее словам, в любом доме значительное число квартир арендуют, но жители, представители управляющих компаний и сотрудники МВД могут не знать, кто в них проживает. Разворотнева, в частности, привела пример взрыва в ЖК «Алые паруса», произошедшего 3 февраля. Предположительные виновники снимали квартиру в том же доме.

В МВД РФ сообщили 15 февраля, что владельцы жилых помещений, сдающие жилье иностранным гражданам, обязаны регистрировать таких жильцов по месту пребывания. При нарушении этого правила арендодателям грозит штраф на сумму до 4000 руб. Существует два вида миграционного учета: учет по месту пребывания и регистрация по месту жительства.

28 февраля «Ведомости» со ссылкой на данные «Циан» писали, что общее предложение аренды квартир в российских городах-миллионниках в феврале этого года составило 60 000 лотов. Это в 2,3 раза больше, чем было в сентябре 2024 г., когда было зафиксирован минимум в 23 000 единиц. В «Циане» отмечали, что в феврале 2024 г. в аренду предлагалось лишь 30 000 квартир, соответственно, предложение увеличилось в два раза. 

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных