Гражданская жена вице-главы «Спасских ворот» заявила о давлении на свидетелей
Гагаринский суд Москвы 20 марта приступит к слушанию уголовного дела о наследстве бывшего первого вице-президента страховой группы «Спасские ворота» миллиардера Михаила Тамирова, сообщили РАПСИ в суде.
По данным агентства, обвиняемая по этому делу – гражданская жена бизнесмена Лилия Невская обратилась в Следственный комитет России с заявлением о попытках оказать давление на свидетелей.
Ее адвокат Андрей Безрядов сообщил журналистам, что на свидетелей защиты якобы было оказано давление, из-за которого они изменили свои показания. Защита Невской просит возбудить уголовное дело по статьям о воспрепятствовании осуществлению правосудия и производству предварительного расследования (294 УК РФ) и принуждении к даче ложных показаний или уклонению от дачи показаний (309 УК РФ).
Как сообщалось в январе 2025 г., Гагаринский суд Москвы также повторно начал рассматривать гражданский иск Ирины Тамировой – официальной вдовы к Невской. Она хотела оспорить сделку по переводу 133 млн руб. гражданской жене Тамирова, писали «РИА Новости». В феврале 2021 г. Тамиров подписал завещание, оставив многомиллиардное состояние своей дочери Кристине Тамировой. В 2022 г. по указанию топ-менеджера на счет Невской также было переведено 133 млн руб., писало агентство. В октябре того же года 72-летний Тамиров умер. После смерти топ-менеджера его жена Ирина Тамирова подала иск, в котором просила признать незаконным перечисление денежных средств гражданской жене и включить спорные 133 млн руб. в наследственную массу, чтобы разделить их поровну с дочерью Кристиной. Районный суд, а потом и апелляция заняли сторону официальных наследников. Но 31 октября Второй кассационной суд оба решения отменил, и дело было направлено на новое рассмотрение в Гагаринский суд. Дочь Тамирова также обратилась в полицию, после чего было возбуждено уголовное дело в отношении Невской о присвоении и растрате 133 млн руб. (ч. 4 ст. 160 УК РФ).
При этом, по словам Безрядова, переданные 133 млн руб. не были отданы Тамировым его подзащитной «на хранение», как якобы утверждают официальная супруга и дочь Кристина. Адвокат также полагает, что предварительное следствие закончилось слишком быстро и были допущены некие нарушения. «Если приговор по уголовному делу вступит в законную силу раньше, чем решение по гражданскому делу, то возникнет так называемая преюдиция – факт, установленный одним судом, обязателен для другого. Обстоятельства одинаковые, а значит, и факты одинаковые», – говорил Безрядов.