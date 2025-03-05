Гражданская жена вице-главы «Спасских ворот» заявила о давлении на свидетелей

Как сообщалось в январе 2025 г., Гагаринский суд Москвы также повторно начал рассматривать гражданский иск Ирины Тамировой – официальной вдовы к Невской. Она хотела оспорить сделку по переводу 133 млн руб. гражданской жене Тамирова, писали «РИА Новости». В феврале 2021 г. Тамиров подписал завещание, оставив многомиллиардное состояние своей дочери Кристине Тамировой. В 2022 г. по указанию топ-менеджера на счет Невской также было переведено 133 млн руб., писало агентство. В октябре того же года 72-летний Тамиров умер. После смерти топ-менеджера его жена Ирина Тамирова подала иск, в котором просила признать незаконным перечисление денежных средств гражданской жене и включить спорные 133 млн руб. в наследственную массу, чтобы разделить их поровну с дочерью Кристиной. Районный суд, а потом и апелляция заняли сторону официальных наследников. Но 31 октября Второй кассационной суд оба решения отменил, и дело было направлено на новое рассмотрение в Гагаринский суд. Дочь Тамирова также обратилась в полицию, после чего было возбуждено уголовное дело в отношении Невской о присвоении и растрате 133 млн руб. (ч. 4 ст. 160 УК РФ).