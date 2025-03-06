Минобороны подало иск на 110,8 млн рублей к разработчику систем ПВО
Министерство обороны подало в Арбитражный суд Москвы иск к разработчику систем противовоздушной обороны ПАО «Научно-производственное объединение «Алмаз» имени академика А.А. Расплетина». Ведомство просит взыскать 110,8 млн руб., следует из картотеки.
Иск был подан 4 марта, на него обратило внимание «РИА Новости». Суть требований в картотеке не указана.
ПАО «НПО «Алмаз» является предприятием оборонно-промышленного комплекса России. С 1947 г. работает на рынке вооружений и военной техники. На сайте предприятия указано, что его основными заказчиками являются Минобороны РФ и иностранные клиенты.