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В «Шереметьево» и «Внуково» введены временные ограничения

Ведомости

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в московских аэропортах «Шереметьево» и «Внуково». Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

Работа «Шереметьево» была ограничена в 4:40, об ограничениях во «Внуково» Кореняко сообщил после 7:30. Мера была введена в целях безопасности полетов гражданских воздушных судов.

Ограничения на прием и выпуск самолетов также установлены в московских аэропортах «Жуковский» и «Домодедово». В аэропорту «Жуковский» мера начала действовать в 4:24, в «Домодедово» – в 4:40.

Кроме того, в 4:40 были установлены ограничения на прием и выпуск самолетов в нижегородском аэропорту «Стригино», а в 5:15 – в ярославском аэропорту «Туношна».

По данным мэра Москвы Сергея Собянина, в ночь на 11 марта дежурные средства противовоздушной обороны (БПЛА) сбили 69 беспилотников, летевших в направлении Москвы. Предварительно, в результате массовой атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Москву и Подмосковье погиб один человек, еще трое получили ранения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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