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После атаки БПЛА на парковке «Мираторга» в Домодедово начался пожар

Ведомости

Пожар случился на парковке «Мираторга» в подмосковном Домодедово после массированной атаки беспилотников. Об этом сообщила глава городского округа Евгения Хрусталева.

«На месте работают спасатели», – написала она в своем Telegram-канале, добавив, что на месте падения обломков беспилотников работают сотрудники экстренных служб.

До этого она также сообщала, что движение поездов через станцию Домодедово остановлено. Таксистов и автомобилистов призывали помочь другим людям добраться до Москвы.

Но в 8:04 в канале главы городского округа появилось сообщение о восстановлении движения поездов. Также были запущены дополнительные автобусы в Москву.

В 8:19 мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО сбили 73 украинских беспилотника, летевших на столицу. Минобороны позже сообщило, что системы ПВО сбили в Подмосковье 91 беспилотник.

А губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал о том, что при массированной атаке беспилотных летательных аппаратов на территорию Подмосковья один человек погиб, еще трое получили ранения. Обломки дронов упали на жилой дом в Раменском, нанеся ущерб не менее чем семи квартирам.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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