После атаки БПЛА на парковке «Мираторга» в Домодедово начался пожар

А губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал о том, что при массированной атаке беспилотных летательных аппаратов на территорию Подмосковья один человек погиб, еще трое получили ранения. Обломки дронов упали на жилой дом в Раменском, нанеся ущерб не менее чем семи квартирам.