После атаки БПЛА на парковке «Мираторга» в Домодедово начался пожар
Пожар случился на парковке «Мираторга» в подмосковном Домодедово после массированной атаки беспилотников. Об этом сообщила глава городского округа Евгения Хрусталева.
«На месте работают спасатели», – написала она в своем Telegram-канале, добавив, что на месте падения обломков беспилотников работают сотрудники экстренных служб.
До этого она также сообщала, что движение поездов через станцию Домодедово остановлено. Таксистов и автомобилистов призывали помочь другим людям добраться до Москвы.
Но в 8:04 в канале главы городского округа появилось сообщение о восстановлении движения поездов. Также были запущены дополнительные автобусы в Москву.
В 8:19 мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО сбили 73 украинских беспилотника, летевших на столицу. Минобороны позже сообщило, что системы ПВО сбили в Подмосковье 91 беспилотник.
А губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал о том, что при массированной атаке беспилотных летательных аппаратов на территорию Подмосковья один человек погиб, еще трое получили ранения. Обломки дронов упали на жилой дом в Раменском, нанеся ущерб не менее чем семи квартирам.