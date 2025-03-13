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Патрушев: в годы Великой Отечественной войны финские войска уничтожали славян

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Войска Финляндии уничтожали славян в Карелии в годы Великой Отечественной войны, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев в интервью журналу «Национальная оборона».

«Финские войска почти на три года оккупировали советскую Карелию, превратив ее в один большой концентрационный лагерь, без разбора уничтожая в первую очередь славянское население», – сказал он.

По словам Патрушева, имеются обширные историко-юридические данные о злодеяниях финских фашистов, которые свидетельствуют о том, что Финляндия осуществляла расистскую политику разделения местных жителей по национальному принципу.

12 марта 1940 г. между СССР и Финляндией был заключен мирный договор, завершивший трехмесячную Зимнюю войну. В годы Великой Отечественной войны Финляндия встала на сторону фашистской Германии. Две трети самой экономически развитой части Советской Карелии была под оккупацией Финляндии с осени 1941 г. до конца июня 1944 г. Финны создали в республике более 100 концентрационных и трудовых лагерей для граждан и советских военнопленных. За время финской оккупации были убиты и замучены более 8000 мирных жителей, погибли свыше 18 000 военнопленных.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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