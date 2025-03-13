Патрушев: в годы Великой Отечественной войны финские войска уничтожали славян
Войска Финляндии уничтожали славян в Карелии в годы Великой Отечественной войны, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев в интервью журналу «Национальная оборона».
«Финские войска почти на три года оккупировали советскую Карелию, превратив ее в один большой концентрационный лагерь, без разбора уничтожая в первую очередь славянское население», – сказал он.
По словам Патрушева, имеются обширные историко-юридические данные о злодеяниях финских фашистов, которые свидетельствуют о том, что Финляндия осуществляла расистскую политику разделения местных жителей по национальному принципу.
12 марта 1940 г. между СССР и Финляндией был заключен мирный договор, завершивший трехмесячную Зимнюю войну. В годы Великой Отечественной войны Финляндия встала на сторону фашистской Германии. Две трети самой экономически развитой части Советской Карелии была под оккупацией Финляндии с осени 1941 г. до конца июня 1944 г. Финны создали в республике более 100 концентрационных и трудовых лагерей для граждан и советских военнопленных. За время финской оккупации были убиты и замучены более 8000 мирных жителей, погибли свыше 18 000 военнопленных.