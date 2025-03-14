Бизнес Влада Бумаги в России готовится к банкротству

Как сообщает ТАСС, эта структура занимается продажей снеков под брендом А4 и в 2023 г. показала выручку 3,9 млрд руб. при чистой прибыли 186 млн. Основным владельцем является кипрская A4Group Limited (45% у Бумаги), а совладельцами – экс-топ-менеджер «Дикси» и «Пятерочки» Алексей Клочков и рекламный эксперт Виталиус Паулюс.