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Бизнес Влада Бумаги в России готовится к банкротству

Ведомости

Компания блогера Влада Бумаги «Бумажная бумага» уведомила кредиторов о намерении подать заявление о банкротстве, свидетельствуют данные «Федресурса».

Уведомление о банкротстве датировано 11 марта. В течение 15–30 дней компания должна подать заявление в суд, после чего возможны либо санация и продолжение работы, либо распродажа активов и ликвидация бизнеса.

Как сообщает ТАСС, эта структура занимается продажей снеков под брендом А4 и в 2023 г. показала выручку 3,9 млрд руб. при чистой прибыли 186 млн. Основным владельцем является кипрская A4Group Limited (45% у Бумаги), а совладельцами – экс-топ-менеджер «Дикси» и «Пятерочки» Алексей Клочков и рекламный эксперт Виталиус Паулюс.

На данный момент компания сталкивается с судебными исками на сумму около 40 млн руб.. Крупнейший из них – на 29,7 млн руб. от российского подразделения ADM Wild Europe GmbH (поставщика ароматизаторов и пищевых добавок). Среди кредиторов также значится Сбербанк.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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