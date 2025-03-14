Бизнес Влада Бумаги в России готовится к банкротству
Компания блогера Влада Бумаги «Бумажная бумага» уведомила кредиторов о намерении подать заявление о банкротстве, свидетельствуют данные «Федресурса».
Уведомление о банкротстве датировано 11 марта. В течение 15–30 дней компания должна подать заявление в суд, после чего возможны либо санация и продолжение работы, либо распродажа активов и ликвидация бизнеса.
Как сообщает ТАСС, эта структура занимается продажей снеков под брендом А4 и в 2023 г. показала выручку 3,9 млрд руб. при чистой прибыли 186 млн. Основным владельцем является кипрская A4Group Limited (45% у Бумаги), а совладельцами – экс-топ-менеджер «Дикси» и «Пятерочки» Алексей Клочков и рекламный эксперт Виталиус Паулюс.
На данный момент компания сталкивается с судебными исками на сумму около 40 млн руб.. Крупнейший из них – на 29,7 млн руб. от российского подразделения ADM Wild Europe GmbH (поставщика ароматизаторов и пищевых добавок). Среди кредиторов также значится Сбербанк.