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Самый возрастной чемпион по боксу в тяжелом весе Джордж Форман умер в 76 лет

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Боксер-тяжеловес Джордж Форман умер в возрасте 76 лет. Об этом пишет Assosiated Press (AP) со ссылкой на сообщение семьи спортсмена в социальных сетях.

Семья Формана не уточнила, как и где он умер. «Гуманный, олимпиец и двукратный чемпион мира в тяжелом весе, он пользовался глубоким уважением», – говорится в сообщении.

Форман завоевал олимпийское золото в 1968 г. на Олимпиаде в Мехико, это был его всего лишь 25-й любительский бой. Тогда он одержал победу над советским борцом Йонасом Чепулисом. В 1973 г. состоялся его победный легендарный бой с Джо Фрейзером.

Он дважды сохранял титул чемпиона в тяжелом весе до своего боя с Мохаммедом Али в 1974 г. Сам бой, в котором оба претендента получили гарантированные призовые в размере $5 млн, что на тот момент было огромной суммой в этом виде спорта, считается одним из самых ярких в истории мирового бокса.

Спустя 20 лет после поражения от Али Форман удивил мир спорта в 1994 г., когда выиграл титулы IBF и WBA в тяжелом весе, победив Майкла Мурера, пишет CNN. В 1997 г. Форман окончательно ушел из бокса, одержав за свою карьеру 76 побед (68 нокаутом) и потерпев пять поражений.

После ухода из большого спорта Форман продолжал проповедовать в качестве священника в церкви в Хьюстоне, пишет AP.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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