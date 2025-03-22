Самый возрастной чемпион по боксу в тяжелом весе Джордж Форман умер в 76 лет

Он дважды сохранял титул чемпиона в тяжелом весе до своего боя с Мохаммедом Али в 1974 г. Сам бой, в котором оба претендента получили гарантированные призовые в размере $5 млн, что на тот момент было огромной суммой в этом виде спорта, считается одним из самых ярких в истории мирового бокса.