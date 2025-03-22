Самый возрастной чемпион по боксу в тяжелом весе Джордж Форман умер в 76 лет
Боксер-тяжеловес Джордж Форман умер в возрасте 76 лет. Об этом пишет Assosiated Press (AP) со ссылкой на сообщение семьи спортсмена в социальных сетях.
Семья Формана не уточнила, как и где он умер. «Гуманный, олимпиец и двукратный чемпион мира в тяжелом весе, он пользовался глубоким уважением», – говорится в сообщении.
Форман завоевал олимпийское золото в 1968 г. на Олимпиаде в Мехико, это был его всего лишь 25-й любительский бой. Тогда он одержал победу над советским борцом Йонасом Чепулисом. В 1973 г. состоялся его победный легендарный бой с Джо Фрейзером.
Он дважды сохранял титул чемпиона в тяжелом весе до своего боя с Мохаммедом Али в 1974 г. Сам бой, в котором оба претендента получили гарантированные призовые в размере $5 млн, что на тот момент было огромной суммой в этом виде спорта, считается одним из самых ярких в истории мирового бокса.
Спустя 20 лет после поражения от Али Форман удивил мир спорта в 1994 г., когда выиграл титулы IBF и WBA в тяжелом весе, победив Майкла Мурера, пишет CNN. В 1997 г. Форман окончательно ушел из бокса, одержав за свою карьеру 76 побед (68 нокаутом) и потерпев пять поражений.
После ухода из большого спорта Форман продолжал проповедовать в качестве священника в церкви в Хьюстоне, пишет AP.