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Телеведущий Константин Цивилев скончался на 60-м году жизни

Ведомости

Ведущий популярных в 90-е программ «Времечко», «Сегоднячко» и т. д., сатирик и режиссер Константин Цивилев скончался на 60-м году жизни, сообщается на его странице в социальной сети Facebook (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Моего Кости больше нет с нами», – говорится в сообщении.

Обстоятельства и причины смерти телеведущего остаются неизвестны.

Цивилев родился в 1965 г. в Москве. В 1993 г. окончил Московский государственный институт культуры (МГИК). В 90-х гг. он вел телепрограммы «Времечко» и «Сегоднячко», а с 2003 г. по 2008 г. был автором и ведущим передачи «Лежебоки» на радио «Серебряный дождь». После этого он работал на радио «Маяк». В 2010 г. стал ведущим программы «Дела житейские» на канале «Доверие». Цивилев является автором 50 документальных фильмов из цикла «Городские истории» для телеканала «Столица» и трех юмористических книг о телезвездах.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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