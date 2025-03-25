Телеведущий Константин Цивилев скончался на 60-м году жизни

Цивилев родился в 1965 г. в Москве. В 1993 г. окончил Московский государственный институт культуры (МГИК). В 90-х гг. он вел телепрограммы «Времечко» и «Сегоднячко», а с 2003 г. по 2008 г. был автором и ведущим передачи «Лежебоки» на радио «Серебряный дождь». После этого он работал на радио «Маяк». В 2010 г. стал ведущим программы «Дела житейские» на канале «Доверие». Цивилев является автором 50 документальных фильмов из цикла «Городские истории» для телеканала «Столица» и трех юмористических книг о телезвездах.