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Минцифры предложило ввести меры дополнительной поддержки военкоров

Ведомости

Минцифры России предлагает ввести меры дополнительной государственной поддержки военных корреспондентов. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

В частности, изменения могут внести в закон «О ветеранах» о звании «ветеран военной журналистики». По мнению ведомства, это позволит имеющим особые заслуги военкорам и членам их семей рассчитывать на меры социальной поддержки. Сейчас сотрудники СМИ не могут получить никакого статуса, который позволил бы рассчитывать на льготы.

Минцифры также предложило увеличить предусмотренную законом «О СМИ» единовременную компенсацию, которую редакция выплачивает работникам СМИ, пострадавшим при выполнении «поручения редакции в особых условиях», и родственникам погибших журналистов. Кроме того, предлагается установить федеральные единовременные выплаты из бюджета для военных корреспондентов, которые работают в зоне спецоперации, в случае их ранения или гибели. Они должны быть аналогичными тем, которые действуют для волонтеров, работающих на территориях Донецкой народной республики, Луганской народной республики, Запорожской и Херсонской областей.

21 августа 2024 г. законопроект о наделении журналистов и сотрудников СМИ, работающих в зоне спецоперации, статусом ветерана был направлен для отзыва в правительство. Документом предлагается наделить таким статусом корреспондентов, работавших в зоне спецоперации, районах боевых действий, вооруженных конфликтов, в зонах контртеррористической операции, на территории, где введено военное положение. Если проект будет принят, журналисты, которые получили статус ветерана, будут иметь такие же права и льготы, что и ветераны боевых действий.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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