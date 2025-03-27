Минцифры предложило ввести меры дополнительной поддержки военкоров

21 августа 2024 г. законопроект о наделении журналистов и сотрудников СМИ, работающих в зоне спецоперации, статусом ветерана был направлен для отзыва в правительство. Документом предлагается наделить таким статусом корреспондентов, работавших в зоне спецоперации, районах боевых действий, вооруженных конфликтов, в зонах контртеррористической операции, на территории, где введено военное положение. Если проект будет принят, журналисты, которые получили статус ветерана, будут иметь такие же права и льготы, что и ветераны боевых действий.