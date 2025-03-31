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ЦБ рассказал о новой схеме мошенничества с упоминанием банка

Ведомости

Злоумышленники начали применять новую схему мошенничества, в которой фигурирует Центробанк (ЦБ), сообщается на сайте регулятора.

По информации Банка России, мошенники направляют потенциальным жертвам электронное письмо с логотипом ЦБ, в котором указаны фамилия, имя и отчество человека.

В письме содержится информация о том, что у жертвы якобы открыта учетная запись в европейской финансовой организации. Мошенники просят закрыть международный счет с крупной суммой денег, при этом предлагают вывести их с сохранением процентного дохода. Для этого они просят задействовать российский банковский счет.

Чтобы получить более подробные инструкции по сохранению средств, жертве мошеннической схемы предлагается ответить на письмо или связаться с отправителем через мессенджер. В некоторые письма также помещена фишинговая ссылка на сайт, где предлагается ввести личные данные и банковские реквизиты якобы для идентификации пользователя и закрытия международного счета. Кроме того, ссылка может содержать вредоносное программное обеспечение, которое автоматически устанавливается на устройство и предоставляет злоумышленникам доступ к банковским приложениям пользователя.

Как утверждают мошенники, отказ от процедуры закрытия счета может грозить значительным штрафом, арестом имущества или принудительным взысканием с заработной платы.

29 марта прокуратура Москвы в своем Telegram-канале предупредила, что мошенники начали использовать схему обмана с «легендой» о замене ключей от домофона. Как отмечается в сообщении, жителям поступает звонок якобы от специалиста сервиса домофонов, который сообщает о проведении работ по замене ключей от входной двери и просит назвать код из СМС. В действительности же человеку отправляют код для доступа в его кабинет на портале «Госуслуги».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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