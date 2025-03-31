ЦБ рассказал о новой схеме мошенничества с упоминанием банка

Чтобы получить более подробные инструкции по сохранению средств, жертве мошеннической схемы предлагается ответить на письмо или связаться с отправителем через мессенджер. В некоторые письма также помещена фишинговая ссылка на сайт, где предлагается ввести личные данные и банковские реквизиты якобы для идентификации пользователя и закрытия международного счета. Кроме того, ссылка может содержать вредоносное программное обеспечение, которое автоматически устанавливается на устройство и предоставляет злоумышленникам доступ к банковским приложениям пользователя.