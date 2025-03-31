ЦБ рассказал о новой схеме мошенничества с упоминанием банка
Злоумышленники начали применять новую схему мошенничества, в которой фигурирует Центробанк (ЦБ), сообщается на сайте регулятора.
По информации Банка России, мошенники направляют потенциальным жертвам электронное письмо с логотипом ЦБ, в котором указаны фамилия, имя и отчество человека.
В письме содержится информация о том, что у жертвы якобы открыта учетная запись в европейской финансовой организации. Мошенники просят закрыть международный счет с крупной суммой денег, при этом предлагают вывести их с сохранением процентного дохода. Для этого они просят задействовать российский банковский счет.
Чтобы получить более подробные инструкции по сохранению средств, жертве мошеннической схемы предлагается ответить на письмо или связаться с отправителем через мессенджер. В некоторые письма также помещена фишинговая ссылка на сайт, где предлагается ввести личные данные и банковские реквизиты якобы для идентификации пользователя и закрытия международного счета. Кроме того, ссылка может содержать вредоносное программное обеспечение, которое автоматически устанавливается на устройство и предоставляет злоумышленникам доступ к банковским приложениям пользователя.
Как утверждают мошенники, отказ от процедуры закрытия счета может грозить значительным штрафом, арестом имущества или принудительным взысканием с заработной платы.
29 марта прокуратура Москвы в своем Telegram-канале предупредила, что мошенники начали использовать схему обмана с «легендой» о замене ключей от домофона. Как отмечается в сообщении, жителям поступает звонок якобы от специалиста сервиса домофонов, который сообщает о проведении работ по замене ключей от входной двери и просит назвать код из СМС. В действительности же человеку отправляют код для доступа в его кабинет на портале «Госуслуги».