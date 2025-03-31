Путин поздравил сотрудников Военной академии имени Хрулева со 125-летием вуза

Военная академия Хрулева расположена в Санкт-Петербурге. Она ведет свою историю с 31 марта 1900 г. Тогда впервые в мире было создано специальное военно-учебное заведение тыла – «Интендантский курс» для подготовки офицеров и чиновников интендантского ведомства. С образованием регулярной русской армии одновременно возникло и ее тыловое обеспечение. За годы Великой Отечественной войны Военная академия тыла и снабжения и Военно-транспортная академия подготовили более 13 000 квалифицированных специалистов тыла и транспорта.