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Путин поздравил сотрудников Военной академии имени Хрулева со 125-летием вуза

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Президент РФ Владимир Путин поздравил командование и личный состав Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала Андрея Хрулева со 125-летием вуза, следует из соответствующей телеграммы.

Путин отметил вклад воспитанников учебного заведения в развитие системы материально-технического обеспечения вооруженных сил (ВС) РФ, а также в укрепление обороноспособности и национальной безопасности страны. Глава государства также особенно подчеркнул высокий профессионализм, которые они проявили в ходе спецоперации на Украине.

Военная академия Хрулева расположена в Санкт-Петербурге. Она ведет свою историю с 31 марта 1900 г. Тогда впервые в мире было создано специальное военно-учебное заведение тыла – «Интендантский курс» для подготовки офицеров и чиновников интендантского ведомства. С образованием регулярной русской армии одновременно возникло и ее тыловое обеспечение. За годы Великой Отечественной войны Военная академия тыла и снабжения и Военно-транспортная академия подготовили более 13 000 квалифицированных специалистов тыла и транспорта.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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