Путин поздравил сотрудников Военной академии имени Хрулева со 125-летием вуза
Президент РФ Владимир Путин поздравил командование и личный состав Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала Андрея Хрулева со 125-летием вуза, следует из соответствующей телеграммы.
Путин отметил вклад воспитанников учебного заведения в развитие системы материально-технического обеспечения вооруженных сил (ВС) РФ, а также в укрепление обороноспособности и национальной безопасности страны. Глава государства также особенно подчеркнул высокий профессионализм, которые они проявили в ходе спецоперации на Украине.
Военная академия Хрулева расположена в Санкт-Петербурге. Она ведет свою историю с 31 марта 1900 г. Тогда впервые в мире было создано специальное военно-учебное заведение тыла – «Интендантский курс» для подготовки офицеров и чиновников интендантского ведомства. С образованием регулярной русской армии одновременно возникло и ее тыловое обеспечение. За годы Великой Отечественной войны Военная академия тыла и снабжения и Военно-транспортная академия подготовили более 13 000 квалифицированных специалистов тыла и транспорта.