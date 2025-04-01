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NYP: экс-руководителя Bloomberg, его жену и дочь нашли мертвыми в их доме в США

Ведомости

Бывший менеджер Bloomberg Ричард Самарел, его жена Лина Мария Самарел и их девятилетняя дочь Саманта Самарел были найдены мертвыми в их доме в Южной Каролине, сообщает New York Post со ссылкой на полицию.

Тела были обнаружены полицейскими после звонка от соседа погибших. Ричарду Самарелу было 54 года, его супруге – 45 лет. По данным издания, в настоящее время правоохранители раскрыли мало подробностей о погибших. В заявлении офиса шерифа сказано, что никакой «угрозы для общества» нет. Отмечается также, что другие жильцы дома «находились в школе, когда произошел инцидент». NYP предполагает, что речь о еще одной дочери и сыне погибших, фотографии которых публиковала в соцсетях супруга Самарела.

Ричард Самарел был управляющим активами в Bloomberg LP. Его супруга Лина – колумбийская иммигрантка, она работала в министерстве по делам ветеранов США, отмечает издание.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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