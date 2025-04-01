NYP: экс-руководителя Bloomberg, его жену и дочь нашли мертвыми в их доме в США

Тела были обнаружены полицейскими после звонка от соседа погибших. Ричарду Самарелу было 54 года, его супруге – 45 лет. По данным издания, в настоящее время правоохранители раскрыли мало подробностей о погибших. В заявлении офиса шерифа сказано, что никакой «угрозы для общества» нет. Отмечается также, что другие жильцы дома «находились в школе, когда произошел инцидент». NYP предполагает, что речь о еще одной дочери и сыне погибших, фотографии которых публиковала в соцсетях супруга Самарела.