NYP: экс-руководителя Bloomberg, его жену и дочь нашли мертвыми в их доме в США
Бывший менеджер Bloomberg Ричард Самарел, его жена Лина Мария Самарел и их девятилетняя дочь Саманта Самарел были найдены мертвыми в их доме в Южной Каролине, сообщает New York Post со ссылкой на полицию.
Тела были обнаружены полицейскими после звонка от соседа погибших. Ричарду Самарелу было 54 года, его супруге – 45 лет. По данным издания, в настоящее время правоохранители раскрыли мало подробностей о погибших. В заявлении офиса шерифа сказано, что никакой «угрозы для общества» нет. Отмечается также, что другие жильцы дома «находились в школе, когда произошел инцидент». NYP предполагает, что речь о еще одной дочери и сыне погибших, фотографии которых публиковала в соцсетях супруга Самарела.
Ричард Самарел был управляющим активами в Bloomberg LP. Его супруга Лина – колумбийская иммигрантка, она работала в министерстве по делам ветеранов США, отмечает издание.