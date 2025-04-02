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Тодоренко проиграла иск о защите чести к писательнице Мишиной

Ведомости

Второй кассационный суд не удовлетворил иск телеведущей Регины Тодоренко о защите чести, достоинства и деловой репутации, который она подала к писательнице из Санкт-Петербурга Дарине Мишиной и к СМИ. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу инстанции.

«Жалоба оставлена без удовлетворения», – процитировало агентство источник.

Поводом для иска телеведущей стало интервью, которое писательница дала прессе. Отмечается, что Мишина писала для Тодоренко детскую книгу, но не получила оплату, из-за чего началось другое судебное разбирательство. В официальных документах, которыми располагает «РИА Новости», указано, что Мишина публиковала в Tik Tok информацию о том, что Тодоренко нарушила договоренности. По мнению телеведущей, данные о ней недостоверны и порочат ее честь и достоинство.

Мишина при этом подавала в Тверской суд Москвы иск к Тодоренко о защите авторских прав. Писательница просила инстанцию взыскать с Тодоренко вознаграждение по договору авторского заказа, заключенного устно в январе 2020 г. Телеведущая предъявила Мишиной встречный иск о признании договора незаключенным. Обе женщины получили отказ в удовлетворении исков.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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