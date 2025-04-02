Тодоренко проиграла иск о защите чести к писательнице Мишиной
Второй кассационный суд не удовлетворил иск телеведущей Регины Тодоренко о защите чести, достоинства и деловой репутации, который она подала к писательнице из Санкт-Петербурга Дарине Мишиной и к СМИ. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу инстанции.
«Жалоба оставлена без удовлетворения», – процитировало агентство источник.
Поводом для иска телеведущей стало интервью, которое писательница дала прессе. Отмечается, что Мишина писала для Тодоренко детскую книгу, но не получила оплату, из-за чего началось другое судебное разбирательство. В официальных документах, которыми располагает «РИА Новости», указано, что Мишина публиковала в Tik Tok информацию о том, что Тодоренко нарушила договоренности. По мнению телеведущей, данные о ней недостоверны и порочат ее честь и достоинство.
Мишина при этом подавала в Тверской суд Москвы иск к Тодоренко о защите авторских прав. Писательница просила инстанцию взыскать с Тодоренко вознаграждение по договору авторского заказа, заключенного устно в январе 2020 г. Телеведущая предъявила Мишиной встречный иск о признании договора незаключенным. Обе женщины получили отказ в удовлетворении исков.