Тодоренко проиграла иск о защите чести к писательнице Мишиной

Поводом для иска телеведущей стало интервью, которое писательница дала прессе. Отмечается, что Мишина писала для Тодоренко детскую книгу, но не получила оплату, из-за чего началось другое судебное разбирательство. В официальных документах, которыми располагает «РИА Новости», указано, что Мишина публиковала в Tik Tok информацию о том, что Тодоренко нарушила договоренности. По мнению телеведущей, данные о ней недостоверны и порочат ее честь и достоинство.