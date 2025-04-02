Генпрокуратура изъяла имущество чиновников в 2024 году на 500 млрд рублей

Прокуроры в 2024 г. через суды взыскали у чиновников имущество на 500 млрд руб., которое было приобретено на неподтвержденные доходы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление генпрокурора РФ Игоря Краснова во время ежегодного доклада в Совете Федерации.