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Генпрокуратура изъяла имущество чиновников в 2024 году на 500 млрд рублей

Ведомости

Прокуроры в 2024 г. через суды взыскали у чиновников имущество на 500 млрд руб., которое было приобретено на неподтвержденные доходы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление генпрокурора РФ Игоря Краснова во время ежегодного доклада в Совете Федерации.

С его слов, в прошлом году в России выявлено более 160 000 нарушений, связанных с коррупцией.

Краснов отметил, что во всех случаях несоответствия расходов чиновников их доходам, а также владения имуществом, приобретенным на средства из сомнительных источников, прокуроры добивались взыскания в пользу государства.

В качестве примера Краснов привел доход руководителя одного из межрегиональных управлений Росприродназора, который не смог объяснить законное происхождение имущества на сумму более 480 млн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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