Генпрокуратура изъяла имущество чиновников в 2024 году на 500 млрд рублей
Прокуроры в 2024 г. через суды взыскали у чиновников имущество на 500 млрд руб., которое было приобретено на неподтвержденные доходы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление генпрокурора РФ Игоря Краснова во время ежегодного доклада в Совете Федерации.
С его слов, в прошлом году в России выявлено более 160 000 нарушений, связанных с коррупцией.
Краснов отметил, что во всех случаях несоответствия расходов чиновников их доходам, а также владения имуществом, приобретенным на средства из сомнительных источников, прокуроры добивались взыскания в пользу государства.
В качестве примера Краснов привел доход руководителя одного из межрегиональных управлений Росприродназора, который не смог объяснить законное происхождение имущества на сумму более 480 млн руб.