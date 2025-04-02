Суд приговорил двоих солдат ВСУ к 14 годам колонии за теракт в Курской области

Первые три года они проведут в тюрьме, оставшийся срок – в исправительной колонии строгого режима. Их признали виновными в совершении террористического акта, повлекшего тяжкие последствия, действуя группой лиц по предварительному сговору (пп. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ). Суд установил, что 25 сентября 2024 г. Гонца и Черный, будучи вооруженными автоматическим стрелковым и крупнокалиберным оружием, а также взрывными устройствами, в составе группы украинских военнослужащих на бронетранспортере «Рошель» незаконно пересекли российскую границу. Они вторглись на территорию Суджанского района Курской области и направились в сторону Кореневского и Глушковского районов с целью блокирования нескольких населенных пунктов и проведения в них террористической деятельности.