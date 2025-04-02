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Суд приговорил двоих солдат ВСУ к 14 годам колонии за теракт в Курской области

Ведомости

2-й Западный окружной военный суд вынес приговор по делу двоих украинских военнослужащих – Романа Гонцы и Павла Черного. Им назначили наказание в виде 14 лет лишения свободы каждому за теракт в Курской области. Об этом сообщила Генпрокуратура.

Первые три года они проведут в тюрьме, оставшийся срок – в исправительной колонии строгого режима. Их признали виновными в совершении террористического акта, повлекшего тяжкие последствия, действуя группой лиц по предварительному сговору (пп. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ). Суд установил, что 25 сентября 2024 г. Гонца и Черный, будучи вооруженными автоматическим стрелковым и крупнокалиберным оружием, а также взрывными устройствами, в составе группы украинских военнослужащих на бронетранспортере «Рошель» незаконно пересекли российскую границу. Они вторглись на территорию Суджанского района Курской области и направились в сторону Кореневского и Глушковского районов с целью блокирования нескольких населенных пунктов и проведения в них террористической деятельности.

По прибытии на место, обвиняемые объединились с другими военнослужащими, оборудовали в лесопосадках наблюдательно-огневые позиции с системой разведки, огня и связи. Они удерживали села под вооруженным контролем, вели наблюдение за местностью, передавали сведения о российских военных, препятствовали работе органов власти и местного самоуправления, а также запугивали гражданское население и мешали эвакуации мирных жителей.

26 марта суд также приговорил военнослужащего 92-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВФУ Андрея Безручкова к 15 годам лишения свободы за теракт в Курской области. Было установлено, что Безручков незаконно вторгся на территорию России 4 сентября 2024 г. в составе подразделений вооруженных сил Украины (ВСУ). В Суджанском районе Курской области он препятствовал эвакуации мирных жителей из села Малая Локня и использовал оружие для устрашения населения в целях дестабилизации работы органов власти.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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