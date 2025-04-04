ВОЗ направила 100 тонн медпомощи пострадавшим от землетрясения в Мьянме

Крупное землетрясение произошло в Юго-Восточной Азии 28 марта. По разным оценкам, его магнитуда составила от 7,7 до 7,9. В Геологической службе США (USGS) сообщили, что эпицентр был примерно в 17,2 км от Мандалая в Мьянме на глубине 10 км. После произошло второе землетрясение магнитудой 6,4. Стихийное бедствие затронуло и Таиланд. В столице страны Бангкоке рухнул строящийся небоскреб, погибли 17 человек и десятки пропали без вести.