ВОЗ направила 100 тонн медпомощи пострадавшим от землетрясения в Мьянме
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) поставила 100 т медикаментов и предметов первой необходимости для оказания экстренной помощи пострадавшим от мощного землетрясения в Мьянме. Об этом сообщается на сайте организации.
ВОЗ занимается закупками необходимых предметов в соответствии с потребностями на местах. В Мьянму направлены эксперты организации, которые в том числе занимаются координацией работы бригад скорой медпомощи. Для оказания помощи людям в отдаленных районах ВОЗ также предоставила местным организациям препараты для лечения ряда инфекций.
Крупное землетрясение произошло в Юго-Восточной Азии 28 марта. По разным оценкам, его магнитуда составила от 7,7 до 7,9. В Геологической службе США (USGS) сообщили, что эпицентр был примерно в 17,2 км от Мандалая в Мьянме на глубине 10 км. После произошло второе землетрясение магнитудой 6,4. Стихийное бедствие затронуло и Таиланд. В столице страны Бангкоке рухнул строящийся небоскреб, погибли 17 человек и десятки пропали без вести.
2 апреля сообщалось, что от землетрясения в Мьянме погибли более 3000 человек. В стране объявлен недельный национальный траур. 3 апреля ТАСС со ссылкой на источник в медицинских кругах писал, что из под завалов в Мандалае, предположительно, извлекли тело гражданина России. По данным агентства, погибший был учителем. С ним нашли паспорт.