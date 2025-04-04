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ВОЗ направила 100 тонн медпомощи пострадавшим от землетрясения в Мьянме

Ведомости

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) поставила 100 т медикаментов и предметов первой необходимости для оказания экстренной помощи пострадавшим от мощного землетрясения в Мьянме. Об этом сообщается на сайте организации.

ВОЗ занимается закупками необходимых предметов в соответствии с потребностями на местах. В Мьянму направлены эксперты организации, которые в том числе занимаются координацией работы бригад скорой медпомощи. Для оказания помощи людям в отдаленных районах ВОЗ также предоставила местным организациям препараты для лечения ряда инфекций.

Крупное землетрясение произошло в Юго-Восточной Азии 28 марта. По разным оценкам, его магнитуда составила от 7,7 до 7,9. В Геологической службе США (USGS) сообщили, что эпицентр был примерно в 17,2 км от Мандалая в Мьянме на глубине 10 км. После произошло второе землетрясение магнитудой 6,4. Стихийное бедствие затронуло и Таиланд. В столице страны Бангкоке рухнул строящийся небоскреб, погибли 17 человек и десятки пропали без вести.

2 апреля сообщалось, что от землетрясения в Мьянме погибли более 3000 человек. В стране объявлен недельный национальный траур. 3 апреля ТАСС со ссылкой на источник в медицинских кругах писал, что из под завалов в Мандалае, предположительно, извлекли тело гражданина России. По данным агентства, погибший был учителем. С ним нашли паспорт.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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