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Госдума в мае обсудит порядок открытия банками счетов для подростков

Ведомости

Госудума собирается в мае рассмотреть в первом чтении законопроект, которым предлагается обязать банки открывать подросткам счета лишь при наличии письменного согласия их родителя. Об этом заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

«Соответствующие поручения даны комитетам Государственной думы по госстроительству и законодательству и по финансовому рынку», – уточнил Володин.

20 марта 2024 г. «Известия» со ссылкой на представителей Банка России писали, что депутаты Госдумы рассмотрят законопроект, который запретит банкам открывать счета подросткам в возрасте от 14 до 18 лет без согласия законных представителей. В апреле того же года Совет при президенте по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства не поддержал поправки. Эксперты посчитали, что проект дополнительно создает правовую неопределенность.

1 апреля 2025 г. президент РФ Владимир Путин поручил правительству и Госдуме ускорить принятие законов, запрещающих без согласия опекунов оказывать банковские услуги несовершеннолетним. Ответственными назначены премьер-министр России Михаил Мишустин и Володин.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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