Госдума в мае обсудит порядок открытия банками счетов для подростков
Госудума собирается в мае рассмотреть в первом чтении законопроект, которым предлагается обязать банки открывать подросткам счета лишь при наличии письменного согласия их родителя. Об этом заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
«Соответствующие поручения даны комитетам Государственной думы по госстроительству и законодательству и по финансовому рынку», – уточнил Володин.
20 марта 2024 г. «Известия» со ссылкой на представителей Банка России писали, что депутаты Госдумы рассмотрят законопроект, который запретит банкам открывать счета подросткам в возрасте от 14 до 18 лет без согласия законных представителей. В апреле того же года Совет при президенте по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства не поддержал поправки. Эксперты посчитали, что проект дополнительно создает правовую неопределенность.
1 апреля 2025 г. президент РФ Владимир Путин поручил правительству и Госдуме ускорить принятие законов, запрещающих без согласия опекунов оказывать банковские услуги несовершеннолетним. Ответственными назначены премьер-министр России Михаил Мишустин и Володин.