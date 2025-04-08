Госдума в мае обсудит порядок открытия банками счетов для подростков

20 марта 2024 г. «Известия» со ссылкой на представителей Банка России писали, что депутаты Госдумы рассмотрят законопроект, который запретит банкам открывать счета подросткам в возрасте от 14 до 18 лет без согласия законных представителей. В апреле того же года Совет при президенте по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства не поддержал поправки. Эксперты посчитали, что проект дополнительно создает правовую неопределенность.