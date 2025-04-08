Национальный центр «Россия» обозначил тренды в архитектуре будущего
Национальный центр «Россия» в рамках экспертной программы «Вглядываясь в будущее» представил ключевые тренды развития современной архитектуры. Мероприятие стало площадкой для обсуждения инновационных подходов к проектированию городской среды и стратегий повышения конкурентоспособности российской архитектуры на мировой арене, сообщает пресс-служба центра.
Согласно исследованию «Архитектура завтра: роль национального и глобального», каждый исторический стиль отражает культурные и идеологические изменения эпохи. За последние три века в России доминировали классицизм, русский стиль и сталинский ампир, символизировавшие национальную идентичность. Сегодня Москва активно следует глобальным трендам, реализуя знаковые проекты, тогда как регионы сосредоточены на сохранении локальной идентичности и переосмыслении культурного наследия.
Однако эксперты отмечают дисбаланс в профессиональной среде. Преобладает доверие к зарубежным архитекторам при создании крупных объектов, в то время как голос отечественных специалистов часто остается в тени. Хотя большинство опрошенных признали прогресс в создании комфортной городской среды, эстетическое восприятие современной архитектуры вызывает разногласия: 49% участников оценивают его негативно, и лишь 33% – позитивно. Проблема, по мнению аналитиков, кроется не столько в ограничениях, сколько в формировании вкуса и профессиональной культуры.
Исследование подчеркивает, что современная архитектура в России пока не несет четких культурных или социальных посланий – это отмечают 57% экспертов. Ее разнородность отражает текущий этап развития, но не воспринимается как критичная проблема.
Национальный стиль же, по мнению аналитиков, может развиваться вместе со свободой творчества, с уникальными проектами, которые возможны только в условиях доверия к отечественной архитектурной школе и существования права на ошибку.
«В ближайшем будущем можно ожидать развития многофункциональных пространств (открытый и закрытый коды) и новых типов мобильности. А экологические, социальные и технологические тренды будут определять будущее российской архитектуры», – поясняется в исследовании.