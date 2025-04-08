Национальный центр «Россия» обозначил тренды в архитектуре будущего

Однако эксперты отмечают дисбаланс в профессиональной среде. Преобладает доверие к зарубежным архитекторам при создании крупных объектов, в то время как голос отечественных специалистов часто остается в тени. Хотя большинство опрошенных признали прогресс в создании комфортной городской среды, эстетическое восприятие современной архитектуры вызывает разногласия: 49% участников оценивают его негативно, и лишь 33% – позитивно. Проблема, по мнению аналитиков, кроется не столько в ограничениях, сколько в формировании вкуса и профессиональной культуры.