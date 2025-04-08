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Национальный центр «Россия» обозначил тренды в архитектуре будущего

Ведомости

Национальный центр «Россия» в рамках экспертной программы «Вглядываясь в будущее» представил ключевые тренды развития современной архитектуры. Мероприятие стало площадкой для обсуждения инновационных подходов к проектированию городской среды и стратегий повышения конкурентоспособности российской архитектуры на мировой арене, сообщает пресс-служба центра.

Согласно исследованию «Архитектура завтра: роль национального и глобального», каждый исторический стиль отражает культурные и идеологические изменения эпохи. За последние три века в России доминировали классицизм, русский стиль и сталинский ампир, символизировавшие национальную идентичность. Сегодня Москва активно следует глобальным трендам, реализуя знаковые проекты, тогда как регионы сосредоточены на сохранении локальной идентичности и переосмыслении культурного наследия.

Однако эксперты отмечают дисбаланс в профессиональной среде. Преобладает доверие к зарубежным архитекторам при создании крупных объектов, в то время как голос отечественных специалистов часто остается в тени. Хотя большинство опрошенных признали прогресс в создании комфортной городской среды, эстетическое восприятие современной архитектуры вызывает разногласия: 49% участников оценивают его негативно, и лишь 33% – позитивно. Проблема, по мнению аналитиков, кроется не столько в ограничениях, сколько в формировании вкуса и профессиональной культуры.

Исследование подчеркивает, что современная архитектура в России пока не несет четких культурных или социальных посланий – это отмечают 57% экспертов. Ее разнородность отражает текущий этап развития, но не воспринимается как критичная проблема.

Национальный стиль же, по мнению аналитиков, может развиваться вместе со свободой творчества, с уникальными проектами, которые возможны только в условиях доверия к отечественной архитектурной школе и существования права на ошибку.

«В ближайшем будущем можно ожидать развития многофункциональных пространств (открытый и закрытый коды) и новых типов мобильности. А экологические, социальные и технологические тренды будут определять будущее российской архитектуры», – поясняется в исследовании.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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