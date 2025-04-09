Росавиация временно ограничила работу аэропортов во Владикавказе и Грозном
Временные ограничения на прием и выпуск самолетов установлены в аэропортах Владикавказа (Беслан) и Грозного (Северный). Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.
Мера начала действовать в 1:53 мск. Ее ввели для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов, объяснил представитель ведомства.
8 апреля с 19:26 мск была ограничена работа аэропорта Волгограда (Гумрак), с 20:30 – аэропорта Саратов (Гагарин), а с 21:15 – воздушной гавани Ульяновска (Баратаевка). Меры действуют до сих пор.
В этот же вечер Минобороны сообщило об уничтожении 10 украинских беспилотных летательных аппаратов. Четыре из них были сбиты над акваторией Черного моря у побережья Крыма, два БПЛА – над самим полуостровом. По два дрона были ликвидированы в Воронежской и Пензенской областях.