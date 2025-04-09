Росавиация временно ограничила работу аэропортов во Владикавказе и Грозном

В этот же вечер Минобороны сообщило об уничтожении 10 украинских беспилотных летательных аппаратов. Четыре из них были сбиты над акваторией Черного моря у побережья Крыма, два БПЛА – над самим полуостровом. По два дрона были ликвидированы в Воронежской и Пензенской областях.