В аэропортах Владикавказа, Волгограда и Грозного сняли ограничения на полеты
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Владикавказа («Беслан»), Волгограда («Гумрак») и Грозного («Северный») были полностью сняты в 07:05 мск. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.
В период действия ограничений три самолета были перенаправлены на запасные аэродромы. Один из них выполнял рейс во Владикавказ, второй — в Волгоград, третий — в Грозный.
Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и наземные службы аэропортов оперативно приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов, подчеркнули в Росавиации.
Временные ограничения на прием и выпуск самолетов были установлены в аэропортах Владикавказа («Беслан») и Грозного («Северный») в 1:53 мск. 8 апреля с 19:26 мск была ограничена работа аэропорта Волгограда («Гумрак»).