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В аэропортах Владикавказа, Волгограда и Грозного сняли ограничения на полеты

Ведомости

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Владикавказа («Беслан»), Волгограда («Гумрак») и Грозного («Северный») были полностью сняты в 07:05 мск. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

В период действия ограничений три самолета были перенаправлены на запасные аэродромы. Один из них выполнял рейс во Владикавказ, второй — в Волгоград, третий — в Грозный.

Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и наземные службы аэропортов оперативно приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов, подчеркнули в Росавиации.

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов были установлены в аэропортах Владикавказа («Беслан») и Грозного («Северный») в 1:53 мск. 8 апреля с 19:26 мск была ограничена работа аэропорта Волгограда («Гумрак»).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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