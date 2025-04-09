Сотрудники МЧС спасли 39 человек из горевшего в Москве роддома
Сотрудники МЧС России спасли 39 человек при пожаре на седьмом этаже административного здания на улице Госпитальная в Москве, сообщается в Telegram-канале ведомства.
Шесть человек были спасены из горящего здания с помощью автолестницы. Площадь пожара составила 50 кв. м. В 7:42 МЧС сообщило о ликвидации возгорания. Пациенты и персонал были размещены в другом корпусе больницы. На месте работали 92 специалиста и 24 единицы техники.
«РИА Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах пишет, что, по уточненным данным, было эвакуировано 224 человека, спасено 37. Охранник здания пострадал, сообщил собеседник агентства.