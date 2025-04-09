Сотрудники МЧС спасли 39 человек из горевшего в Москве роддома

Шесть человек были спасены из горящего здания с помощью автолестницы. Площадь пожара составила 50 кв. м. В 7:42 МЧС сообщило о ликвидации возгорания. Пациенты и персонал были размещены в другом корпусе больницы. На месте работали 92 специалиста и 24 единицы техники.