Суд арестовал имущество участников Таганской ОПГ на 200 млн рублей

По данным следствия, Таганское ОПГ было создано в 1991 г. Жирноклеевым, Грабером и Шиловым. На средства сообщников был арендован офис в бизнес-центре «Башня-2000» в Москве, где проходили встречи группировки. В том числе, они использовали технические средства для отслеживания жертв, их прослушивания, незаконно приобрели гранатометы, гранаты, автоматы, которые использовали при совершении преступлений.