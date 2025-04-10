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Суд арестовал имущество участников Таганской ОПГ на 200 млн рублей

Ведомости

Суд арестовал имущество предполагаемых участников Таганской ОПГ на общую сумму порядка 200 млн руб., пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Было арестовано имущество как предполагаемых членов объединения, так и имущество третьих лиц. Как заявил собеседник агентства, «есть основания полагать, что указанным третьим лицам это имущество принадлежит лишь номинально, а фактическим им распоряжаются подсудимые».

Фигурантами дела являются Игорь Жирноклеев, Олег Русанов, Борис Третьяк, Дмитрий Юхневич, Игорь Балашов, Герман Гришин, Геннадий Лукьянов, Сергей Щербаков, Сергей Щукарев и Марат Янбухтин. Присяжные признали их виновными.

По данным следствия, Таганское ОПГ было создано в 1991 г. Жирноклеевым, Грабером и Шиловым. На средства сообщников был арендован офис в бизнес-центре «Башня-2000» в Москве, где проходили встречи группировки. В том числе, они использовали технические средства для отслеживания жертв, их прослушивания, незаконно приобрели гранатометы, гранаты, автоматы, которые использовали при совершении преступлений.

В Следственном комитете (СК) России сообщали в декабре 2024 г. о задержании в Костромской области двух членов Таганской ОПГ Владимира Панасенко и Дениса Архипова, которые находились в розыске по делу об убийствах четырех человек.

Панасенко и Архипова подозревают в причастности к убийствам, совершенным 20 лет назад. По данным следствия, один из убитых был своим же членом банды, еще трое – конкуренты из преступной группировки в Люберцах.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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