Бастрыкин запросил доклад о незаконных обрядах мигрантов на Камчатке
Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин запросил доклад о проверке возможного незаконного совершения религиозных обрядов мигрантами на Камчатке. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.
По данным СК, согласно сообщениям социальных медиа, на Камчатке мигранты незаконно организовали место для совершения религиозных обрядов. Оно работает без каких-либо разрешений. Краевые следственные органы организовали процессуальную проверку.
Информ-агентство «Камчатское время» сообщает, что объединение местных мусульман выкупило двухэтажное здание на проспекте Карла-Маркса в Петропавловске для проведения религиозных собраний. Власти напомнили, что для создания молельного дома требуется проведение общественных слушаний. При этом жители Петропавловска сообщают, что религиозные собрания и обряды уже проходят в этом здании.