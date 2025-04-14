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Бастрыкин запросил доклад о незаконных обрядах мигрантов на Камчатке

Ведомости

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин запросил доклад о проверке возможного незаконного совершения религиозных обрядов мигрантами на Камчатке. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

По данным СК, согласно сообщениям социальных медиа, на Камчатке мигранты незаконно организовали место для совершения религиозных обрядов. Оно работает без каких-либо разрешений. Краевые следственные органы организовали процессуальную проверку.

Информ-агентство «Камчатское время» сообщает, что объединение местных мусульман выкупило двухэтажное здание на проспекте Карла-Маркса в Петропавловске для проведения религиозных собраний. Власти напомнили, что для создания молельного дома требуется проведение общественных слушаний. При этом жители Петропавловска сообщают, что религиозные собрания и обряды уже проходят в этом здании.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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