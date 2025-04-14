Бастрыкин запросил доклад о незаконных обрядах мигрантов на Камчатке

Информ-агентство «Камчатское время» сообщает, что объединение местных мусульман выкупило двухэтажное здание на проспекте Карла-Маркса в Петропавловске для проведения религиозных собраний. Власти напомнили, что для создания молельного дома требуется проведение общественных слушаний. При этом жители Петропавловска сообщают, что религиозные собрания и обряды уже проходят в этом здании.