Умер лауреат Нобелевской премии по литературе Марио Варгас Льоса
Лауреат Нобелевской премии по литературе, перуанский писатель Марио Варгас Льоса скончался на 90-м году жизни. Об этом сообщил его сын Альваро.
«С глубокой печалью сообщаем, что наш отец Марио Варгас Льоса ушел из жизни сегодня в Лиме, окруженный семьей», – говорится в сообщении в социальной сети X.
Будущий писатель родился 28 марта 1936 г. в Перу. С детства проявлял интерес к литературе. Варгас Льоса изучал право и литературу в университете в Лиме, а затем продолжил образование в Европе, в частности, в Мадридском университете. Его карьера началась с работы криминальным журналистом.
Первый роман писателя, «Город и псы», был опубликован в 1963 г. и принес ему широкую известность. В 2010 г. был удостоен Нобелевской премии по литературе за яркое отображение структуры власти и образа жизни в Латинской Америке.
Помимо литературной деятельности, он активно участвовал в политической жизни: в 1990 г. баллотировался на пост президента Перу, но не одержал победу.