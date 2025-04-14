Умер лауреат Нобелевской премии по литературе Марио Варгас Льоса

Будущий писатель родился 28 марта 1936 г. в Перу. С детства проявлял интерес к литературе. Варгас Льоса изучал право и литературу в университете в Лиме, а затем продолжил образование в Европе, в частности, в Мадридском университете. Его карьера началась с работы криминальным журналистом.