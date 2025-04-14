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Умер лауреат Нобелевской премии по литературе Марио Варгас Льоса

Ведомости

Лауреат Нобелевской премии по литературе, перуанский писатель Марио Варгас Льоса скончался на 90-м году жизни. Об этом сообщил его сын Альваро.

«С глубокой печалью сообщаем, что наш отец Марио Варгас Льоса ушел из жизни сегодня в Лиме, окруженный семьей», – говорится в сообщении в социальной сети X.

Будущий писатель родился 28 марта 1936 г. в Перу. С детства проявлял интерес к литературе. Варгас Льоса изучал право и литературу в университете в Лиме, а затем продолжил образование в Европе, в частности, в Мадридском университете. Его карьера началась с работы криминальным журналистом.

Первый роман писателя, «Город и псы», был опубликован в 1963 г. и принес ему широкую известность. В 2010 г. был удостоен Нобелевской премии по литературе за яркое отображение структуры власти и образа жизни в Латинской Америке.

Помимо литературной деятельности, он активно участвовал в политической жизни: в 1990 г. баллотировался на пост президента Перу, но не одержал победу.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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