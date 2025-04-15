Российский военный получил 15 лет колонии за добровольную сдачу в плен ВСУ
Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд приговорил российского военнослужащего Романа Иванишина к 15 годам колонии за добровольную сдачу в плен и дезертирство, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, близкий к одной из сторон.
По данным издания, Иванишин служил в 39-й отдельной гвардейской мотострелковой краснознаменной бригаде. Суд признал его виновным в сдаче в плен, в попытке сдачи в плен (ст. 352.1; ст. 30 ч.1, ст. 352.1 УК РФ) и в дезертирстве (ч. 3, ст. 338 УК РФ). Фигурант также лишается воинского звания младший сержант.
Мужчина не признал вину. Судебный процесс проходил в закрытом режиме с 17 марта. Гособвинение требовало лишить его свободы на 16 лет, защита просила оправдать.
Иванишин работал горным мастером на Сахалине. Он был мобилизован и отправлен в Донецкую народную республику. Отмечалось, что на опубликованном в Сети видеоролике Иванишин сообщил, что попал в плен ВСУ в июне 2023 г. в районе села Степное Волновахского района ДНР. По его словам, он выступил против спецоперации, призвав других военных Вооруженных сил (ВС) России к побегу из своих частей. Иванишин вернулся на родину в рамках обмена пленными в января 2024 г. После этого он попал под следствие.