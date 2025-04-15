Российский военный получил 15 лет колонии за добровольную сдачу в плен ВСУ

Иванишин работал горным мастером на Сахалине. Он был мобилизован и отправлен в Донецкую народную республику. Отмечалось, что на опубликованном в Сети видеоролике Иванишин сообщил, что попал в плен ВСУ в июне 2023 г. в районе села Степное Волновахского района ДНР. По его словам, он выступил против спецоперации, призвав других военных Вооруженных сил (ВС) России к побегу из своих частей. Иванишин вернулся на родину в рамках обмена пленными в января 2024 г. После этого он попал под следствие.