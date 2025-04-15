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Российский военный получил 15 лет колонии за добровольную сдачу в плен ВСУ

Ведомости

Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд приговорил российского военнослужащего Романа Иванишина к 15 годам колонии за добровольную сдачу в плен и дезертирство, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, близкий к одной из сторон.

По данным издания, Иванишин служил в 39-й отдельной гвардейской мотострелковой краснознаменной бригаде. Суд признал его виновным в сдаче в плен, в попытке сдачи в плен (ст. 352.1; ст. 30 ч.1, ст. 352.1 УК РФ) и в дезертирстве (ч. 3, ст. 338 УК РФ). Фигурант также лишается воинского звания младший сержант.

Мужчина не признал вину. Судебный процесс проходил в закрытом режиме с 17 марта. Гособвинение требовало лишить его свободы на 16 лет, защита просила оправдать.

Иванишин работал горным мастером на Сахалине. Он был мобилизован и отправлен в Донецкую народную республику. Отмечалось, что на опубликованном в Сети видеоролике Иванишин сообщил, что попал в плен ВСУ в июне 2023 г. в районе села Степное Волновахского района ДНР. По его словам, он выступил против спецоперации, призвав других военных Вооруженных сил (ВС) России к побегу из своих частей. Иванишин вернулся на родину в рамках обмена пленными в января 2024 г. После этого он попал под следствие.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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