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Умер режиссер Александр Муратов

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Советский и украинский режиссер и сценарист Александр Муратов умер в возрасте 89 лет. Об этом сообщил национальный союз кинематографистов Украины.

«Это случилось за неделю до 90-летия артиста, по этому случаю в Доме кино [союза] уже третий месяц продолжается ретроспектива его фильмов», – говорится в сообщении.

Как рассказал украинский кинокритик и бывший председатель Союза кинематографистов Сергей Тримбач, Муратов сам выставил программу ретроспективы и выступил с комментариями к своим работам.

Муратов родился 21 апреля 1935 г. в Харькове, окончил ВГИК в 1959 г. Является автором советского трехсерийного детективного фильма «Гонки по вертикали», «Золотая цепь», «Помилуй и прости», «Гуси-лебеди летят». Последние годы жил в Киеве.

Был женат на украинском режиссере Кире Муратовой. Совместно работали над фильмами «У крутого яра» и «Наш честный хлеб». Муратова скончалась в 2018 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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