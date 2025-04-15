Умер режиссер Александр Муратов
Советский и украинский режиссер и сценарист Александр Муратов умер в возрасте 89 лет. Об этом сообщил национальный союз кинематографистов Украины.
«Это случилось за неделю до 90-летия артиста, по этому случаю в Доме кино [союза] уже третий месяц продолжается ретроспектива его фильмов», – говорится в сообщении.
Как рассказал украинский кинокритик и бывший председатель Союза кинематографистов Сергей Тримбач, Муратов сам выставил программу ретроспективы и выступил с комментариями к своим работам.
Муратов родился 21 апреля 1935 г. в Харькове, окончил ВГИК в 1959 г. Является автором советского трехсерийного детективного фильма «Гонки по вертикали», «Золотая цепь», «Помилуй и прости», «Гуси-лебеди летят». Последние годы жил в Киеве.
Был женат на украинском режиссере Кире Муратовой. Совместно работали над фильмами «У крутого яра» и «Наш честный хлеб». Муратова скончалась в 2018 г.