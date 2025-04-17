Судмедэксперты назвали причину смерти актрисы Мишель Трахтенберг
Актриса Мишель Трахтенберг умерла от осложнений, вызванных диабетом. Об этом сообщает NBC со ссылкой на службу судмедэкспертов Нью-Йорка.
39-летняя Трахтенберг была найдена мертвой в феврале в своей квартире в Нью-Йорке. NBC уточняет, что до этого не было известно о ее проблемах со здоровьем. Источник сообщил NBC New York, что актриса недавно перенесла трансплантацию печени.
NBC обращает внимание на взаимосвязь неалкогольной жировой болезни печени и диабета 2-го типа, они имеют общие факторы риска. Диабет может повысить риск развития у человека неалкогольной жировой болезни печени, но также верно и обратное.
Трахтенберг родилась в Нью-Йорке в 1985 г. В возрасте девяти лет она исполнила свою первую роль в сериале «Приключения Пита и Пита-младшего» на канале Nickelodeon. Актриса известна благодаря ролям в картинах «Евротур», «Сплетница», «Доктор Хаус» и «Баффи – истребительница вампиров».