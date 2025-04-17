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/ Общество

Судмедэксперты назвали причину смерти актрисы Мишель Трахтенберг

Ведомости

Актриса Мишель Трахтенберг умерла от осложнений, вызванных диабетом. Об этом сообщает NBC со ссылкой на службу судмедэкспертов Нью-Йорка.

39-летняя Трахтенберг была найдена мертвой в феврале в своей квартире в Нью-Йорке. NBC уточняет, что до этого не было известно о ее проблемах со здоровьем. Источник сообщил NBC New York, что актриса недавно перенесла трансплантацию печени. 

NBC обращает внимание на взаимосвязь неалкогольной жировой болезни печени и диабета 2-го типа, они имеют общие факторы риска. Диабет может повысить риск развития у человека неалкогольной жировой болезни печени, но также верно и обратное.

Трахтенберг родилась в Нью-Йорке в 1985 г. В возрасте девяти лет она исполнила свою первую роль в сериале «Приключения Пита и Пита-младшего» на канале Nickelodeon. Актриса известна благодаря ролям в картинах «Евротур», «Сплетница», «Доктор Хаус» и «Баффи – истребительница вампиров».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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