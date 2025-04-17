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Генпрокуратура РФ подала в суд на Wintershall Dea и трех иностранных юристов

Ведомости

Генпрокуратура России подала в Арбитражный суд Москвы иск на немецкую нефтегазовую компанию Wintershall Dea, а также трех иностранных юристов – Шарля Понсе, Хамида Гарави и Олуфунке Адекои. Данные приводятся в картотеке.

Исковое заявление поступило в суд 16 апреля. В числе ответчиков также указана юрфирма Aurelius Cotta, специализацией которой является международный арбитраж. В числе третьих лиц – Международный арбитражный суд в Гааге (Permanent Court of Arbitration), Минэнергетики России и ОАО «Газпром». Требования Генпрокуратуры не раскрываются.

В октябре 2024 г. «Коммерсантъ» писал, что Wintershall Dea стала инициатором двух арбитражных разбирательств против России. Компания ссылалась на экспроприацию активов. Покинув РФ, Wintershall Dea оценивала свои потери в €5,3 млрд. Часть из них, как предполагало издание, компания намеревалась вернуть через арбитраж.

В сентябре 2023 г. Wintershall Dea объявила, что к середине 2024 г. юридически отделит международный бизнес в области разведки и добычи полезных ископаемых, а также деятельность по управлению выбросами углерода и водорода от всех совместных предприятий с российским участием. Решение затрагивало доли в совместных предприятиях в России, а также доли в Wintershall AG в Ливии (51% акций), Wintershall Noordzee BV в Нидерландах (50% акций) и Nord Stream AG (15,5% акций).

В декабре 2023 г. «Ведомости» писали со ссылкой на указы президента РФ Владимира Путина, что доли Wintershall Dea и австрийской OMV в совместных предприятиях с «Газпромом» в юрлицах – операторах Южно-Русского и Уренгойского месторождений будут принудительно проданы российским собственникам.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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