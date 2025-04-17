Генпрокуратура РФ подала в суд на Wintershall Dea и трех иностранных юристов

В сентябре 2023 г. Wintershall Dea объявила, что к середине 2024 г. юридически отделит международный бизнес в области разведки и добычи полезных ископаемых, а также деятельность по управлению выбросами углерода и водорода от всех совместных предприятий с российским участием. Решение затрагивало доли в совместных предприятиях в России, а также доли в Wintershall AG в Ливии (51% акций), Wintershall Noordzee BV в Нидерландах (50% акций) и Nord Stream AG (15,5% акций).