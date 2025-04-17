Генпрокуратура РФ подала в суд на Wintershall Dea и трех иностранных юристов
Генпрокуратура России подала в Арбитражный суд Москвы иск на немецкую нефтегазовую компанию Wintershall Dea, а также трех иностранных юристов – Шарля Понсе, Хамида Гарави и Олуфунке Адекои. Данные приводятся в картотеке.
Исковое заявление поступило в суд 16 апреля. В числе ответчиков также указана юрфирма Aurelius Cotta, специализацией которой является международный арбитраж. В числе третьих лиц – Международный арбитражный суд в Гааге (Permanent Court of Arbitration), Минэнергетики России и ОАО «Газпром». Требования Генпрокуратуры не раскрываются.
В октябре 2024 г. «Коммерсантъ» писал, что Wintershall Dea стала инициатором двух арбитражных разбирательств против России. Компания ссылалась на экспроприацию активов. Покинув РФ, Wintershall Dea оценивала свои потери в €5,3 млрд. Часть из них, как предполагало издание, компания намеревалась вернуть через арбитраж.
В сентябре 2023 г. Wintershall Dea объявила, что к середине 2024 г. юридически отделит международный бизнес в области разведки и добычи полезных ископаемых, а также деятельность по управлению выбросами углерода и водорода от всех совместных предприятий с российским участием. Решение затрагивало доли в совместных предприятиях в России, а также доли в Wintershall AG в Ливии (51% акций), Wintershall Noordzee BV в Нидерландах (50% акций) и Nord Stream AG (15,5% акций).
В декабре 2023 г. «Ведомости» писали со ссылкой на указы президента РФ Владимира Путина, что доли Wintershall Dea и австрийской OMV в совместных предприятиях с «Газпромом» в юрлицах – операторах Южно-Русского и Уренгойского месторождений будут принудительно проданы российским собственникам.