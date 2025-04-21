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ФССП: число дел должников с запретом на выезд выросло на 3 млн в начале года

Ведомости

Постановления о временном запрете на выезд должников в России по состоянию на 1 марта действовало в рамках 9,5 млн исполнительных производств. Это почти на 3 млн больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, сообщили в Федеральной службе судебных приставов (ФССП РФ) «РИА Новости».

В службе уточнили, что учет ведется не по числу должников, а по количеству исполнительных производств. Один должник может быть фигурантом сразу в нескольких производствах.

2 апреля директор Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов сообщал, что в 2024 г. судебные приставы взыскали с должников почти 1,3 трлн руб. В бюджет РФ было направлено 458 млрд руб., в пользу граждан – около 210 млрд руб., юрлиц – 607 млрд руб., писал ТАСС.

В феврале 2024 г. РБК со ссылкой на данные ФССП сообщал, что на начало 2024 г. российские пограничники располагали 6,5 млн постановлений о запрете на выезд за рубеж должникам. Тогда отмечался рост таких дел, как и доли погашений долгов для снятия запрета.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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