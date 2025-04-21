ФССП: число дел должников с запретом на выезд выросло на 3 млн в начале года
Постановления о временном запрете на выезд должников в России по состоянию на 1 марта действовало в рамках 9,5 млн исполнительных производств. Это почти на 3 млн больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, сообщили в Федеральной службе судебных приставов (ФССП РФ) «РИА Новости».
В службе уточнили, что учет ведется не по числу должников, а по количеству исполнительных производств. Один должник может быть фигурантом сразу в нескольких производствах.
2 апреля директор Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов сообщал, что в 2024 г. судебные приставы взыскали с должников почти 1,3 трлн руб. В бюджет РФ было направлено 458 млрд руб., в пользу граждан – около 210 млрд руб., юрлиц – 607 млрд руб., писал ТАСС.