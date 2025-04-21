ФССП: число дел должников с запретом на выезд выросло на 3 млн в начале года

В феврале 2024 г. РБК со ссылкой на данные ФССП сообщал, что на начало 2024 г. российские пограничники располагали 6,5 млн постановлений о запрете на выезд за рубеж должникам. Тогда отмечался рост таких дел, как и доли погашений долгов для снятия запрета.