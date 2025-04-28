«Магнит» выплатит штраф за незаконное использование песни «Нас не догонят»

Арбитражный суд Краснодарского края вынес решение о взыскании с розничной сети «Магнит» компенсации в размере 220 000 руб. за использование без соответствующих разрешений 12 треков, в том числе композиций «Нас не догонят», «Лети за солнцем», «Хочется», «Глупая девочка» и «Плачь любовь». Об этом сообщается в решении суда.