«Магнит» выплатит штраф за незаконное использование песни «Нас не догонят»
Арбитражный суд Краснодарского края вынес решение о взыскании с розничной сети «Магнит» компенсации в размере 220 000 руб. за использование без соответствующих разрешений 12 треков, в том числе композиций «Нас не догонят», «Лети за солнцем», «Хочется», «Глупая девочка» и «Плачь любовь». Об этом сообщается в решении суда.
Компенсация взыскивается с АО «Тандер», которое является основным операционным дочерним обществом «Магнита» в пользу «Российского авторского общества» (РАО). Кроме основной суммы компенсации, сети предстоит оплатить судебные издержки в размере 16 000 руб.
РАО представляет интересы артистов и управляет правами авторов на коллективной основе. Общество периодически подает иски из-за бездоговорного исполнения музыкальных произведений или нарушения соответствующих правил.