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«Магнит» выплатит штраф за незаконное использование песни «Нас не догонят»

Ведомости

Арбитражный суд Краснодарского края вынес решение о взыскании с розничной сети «Магнит» компенсации в размере 220 000 руб. за использование без соответствующих разрешений 12 треков, в том числе композиций «Нас не догонят», «Лети за солнцем», «Хочется», «Глупая девочка» и «Плачь любовь». Об этом сообщается в решении суда.

Компенсация взыскивается с АО «Тандер», которое является основным операционным дочерним обществом «Магнита» в пользу «Российского авторского общества» (РАО). Кроме основной суммы компенсации, сети предстоит оплатить судебные издержки в размере 16 000 руб.

РАО представляет интересы артистов и управляет правами авторов на коллективной основе. Общество периодически подает иски из-за бездоговорного исполнения музыкальных произведений или нарушения соответствующих правил.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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